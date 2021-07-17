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Gündem

Çöpe bebek atıldı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bolu'da, yeraltı çöp konteynerinin yanında bebek puseti görülmesi ve çöpe bebek atıldığı iddiası üzerine çöp yığınları üzerinde araştırma yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 02:41:00 -
Çöpe bebek atıldı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak üzerinde bulunan bir yeraltı çöp konteynerinin yanında boş bebek puseti gören mahalle sakinleri, çöpte bebek olabileceğini belirterek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile itfaiye ve sağlık ekipleri çevrede arama yaptı.

Yeraltı konteynerinin içini incelemekte zorlanan ekipler Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.

Bölgede bulunan 2 çöp konteyneri olay yerine ekiplerce çıkartılarak bir kamyonetin kasasına boşaltıldı. Daha sonra tüm ekiplerin katılımıyla çöp torbalarına tek tek bakıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırıldı.

Bir vatandaş, bebek pusetinin 2-3 gündür sitelerinin bahçelerindeki kamelyada beklediğini, zaman zaman da çocukların onunla oyun oynadığını belirterek, birisinin çöpe atmış olabileceğini söyledi.

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