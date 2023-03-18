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Yerel Çöpe atılmış bebek cesedi bulundu
Yerel

Çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde poşet içinde çöpe atılmış, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 15:36:00 -
Çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

İlçedeki temizlik görevlileri, sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında konteynerlerdeki çöpleri, kamyona yükleyip çöp depolama alanına boşalttı. Görevliler, boşalttıkları çöpler arasından poşet içindeki bebeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor.

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