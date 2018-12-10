Copa Libertadores şampiyonu River Plate! Muhteşem geri dönüş
Libertadores Kupası final maçının rövanş karşılaşmasında Boca Juniors'u 3-1 yenen River Plate şampiyon oldu.10 Aralık 2018 Pazartesi 03:19
River Plate, Arjantin'deki ezeli rakibi Boca Juniors'ın sahası La Bombonera'da 2-2 biten maçın Madrid'de oynanan rövanşında uzatma dakikalarında 3-1 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.
Boca Juniors, 90 dakikası 1-1 biten maçın 44. dakikasında Dario Benedetto ile öne geçti.
68'de Lucas Pratto ile eşitliği yakalayan River Plate, Juan Quintero'nun 109'daki golüyle öne geçti. Martinez'in 120+2'deki golü skoru ilan etti.
Buca'da Wilmar Barrios, 92'de kırmızı kart gördü.
24 Kasım'da oynanması planlanan rövanş karşılaşması Boca Juniors'u taşıyan otobüsün saldırıya uğraması nedeniyle bir türlü başlayamamış, sokakta çatışmaların önüne geçilememişti.
Bunun üzerine Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL, Liberadores Kupası finali rövanşının Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da oynanmasına karar vermişti.
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