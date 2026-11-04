COP31'e 'Uygulama COP'u' adını verdiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nı (COP31) DHA'ya değerlendirdi. Ayan, zirveye bakışlarını şu sözlerle anlattı: "Biz bu COP31'e ilk defa ‘Uygulama COP’u’ dedik. Artık taahhütleri istemiyoruz. Taahhütlerin artık uygulamaya dönmesini istiyoruz."

Ayan'a göre COP31'de üç başlık var: önce diyalog, sonra uzlaşı, daha sonra da uygulama. COP31 sürecine çok önce başladıklarını, toplantı ve diyalogların da çok önce başladığını aktaran Ayan, uzlaşı zamanının COP31'de olduğunu, zirvenin ardından da uygulama zamanının başlayacağını söyledi.

Ayan, iklim değişikliğinin sadece bir şehrin ya da bir ülkenin konusu olmadığını, ülkelerin birbirleriyle ortak hareket etmek zorunda olduğunu kaydetti. "Bu yüzden biz bu ortak hareket etmenin ev sahipliğini yapacağız. Ve dünya çapında bizim ev sahipliğimiz çok meşhur" dedi.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları olarak sıkı bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Ayan, zirvede bir iklim diplomasisi alanları olacağını belirtti: "Orada çok kıymetli akademisyenler, çok kıymetli siyasetçiler, iklim diplomasisi akademisinde gençlerimizle hem tecrübelerini konuşacaklar, anlatacaklar, paylaşacaklar hem de sorularına cevap verecekler."

Öncelik, muzdarip ülkelerin finansmana ulaşımı

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm uluslararası dünyaya verdiği mesajın "Daha adil bir dünya mümkündür" olduğunu, iklim ve çevre konusundaki bakış açılarının da aynı şekilde şekillendiğini söyleyen Ayan, 1997'den beri dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen Taraflar Zirvesi'nde ilk defa Türkiye'nin dünya küresel iklim diplomasisine liderlik edeceğini, zirvede Türkiye'nin kültürünün ve birikimlerinin konuşulacağını aktardı.

Ayan, kendileri için önemli olanın iklim değişikliği konusunda en çok muzdarip olan ülkelerin finansmana ulaşımını sağlayabilmek olduğunu vurguladı. Türkiye'nin de bundan çok fazla kazanımı olacağını söyleyen Ayan, bu kazanımları finansmana ulaşım, şehirler, belediyeler, teknoloji paylaşımları ve bilgi paylaşımı olarak sıraladı. Ayan'ın anlatımına göre finansman ve projeyi ülkelerin çabuk ulaşabileceği bir hale getirmek için köprü oluşturulacak; finans kuruluşları, finansman, teknoloji ve proje üreticileri aynı masada toplanacak.

Deprem sonrası 455 bin konut, köy evi ve iş yeri

6 Şubat depremlerinin ardından 455 bin konut, köy evi ve iş yerinin hak sahiplerine 2 yıl gibi bir süre içerisinde teslim edildiğini anımsatan Ayan, bugün geldikleri noktada o bölgelere ev ziyaretlerine gittiklerini, çocukların okuldan çıkışını karşıladıklarını ve kepenk açan esnafı ziyaret ettiklerini anlattı. "Bu bizim için çok önemli ama bu dünya için de çok büyük bir örnek oldu" dedi.

Ayan, COP'a kadarki süreçte kendileriyle en çok konuşmak istenen konulardan birinin afet sonrasındaki çalışmaların masaya yatırılması ve bu kadar çabuk nasıl koordine olunduğu olduğunu söyledi. Deneyimlerini tüm dünyayla paylaşacaklarını belirten Ayan, "masada küresel iklim diplomasisinde liderlik edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sıfır atıkta 90 milyon ton geri dönüşüm

Ayan, 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttükleri Sıfır Atık Hareketi gibi konulara öncülük ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'de 30 Mart'ın Dünya Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlatan Ayan, bunun dünyanın konuyu ne kadar sahiplendiğini gösterdiğini belirtti.

Sıfır atığın günlük hayatın bir parçası haline geldiğini, kendi kültürlerinde israfın zaten ayıp karşılandığını aktaran Ayan, bunun çabuk hareket alanı sağladığını ve uygulamanın anında evlerde, konutlarda ve pek çok iş yerinde başladığını söyledi. Ayan'ın aktarımına göre bu sayede 2017'den bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüştürüldü.

Zirveden beklentisini ise Ayan şöyle anlattı: "Türkiye bu yıl iklim diplomasisinde dünyanın merkezi olacak. Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Türkiye'de alınan kararlar bir takvime bağlanacak ve tüm dünyada uygulamaya konulacak."

Afet öncesi dirençli şehirler için çalışmalarını daha hızlı sürdüreceklerini söyleyen Ayan, bir afetten önce uygulanacak projelerin ve finansın hazır olması gerektiğini, afeti önlemenin ve öncesinde önlem almanın yollarını hep beraber masaya koyacaklarını belirtti.