COP31 için Antalya'da kaç personel görev alacak? Vali açıkladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 9-20 Kasım tarihleri arasında kentte düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) için hazırlıkların tamamlandığını, deniz, hava ve karadan toplam 27 bin 957 personelle güvenlik tedbiri alınacağını ve ilk devlet başkanının karşılandığını açıkladı.

Şahin, açıklamayı Ekim ayı Asayiş Toplantısı'nın ardından Antalya Valiliği Hükümet Konağı'ndaki Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptı. Valiye İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez eşlik etti. Şahin, zirveyi Türkiye tarihinin en büyük uluslararası organizasyonu olarak nitelendirdi.

İlk devlet başkanı karşılandı

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek. Misafirlerin kente ulaşmaya başladığını aktaran Vali Şahin, "Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimiz gelmeye başladı. İlk devlet başkanımızı dün itibarıyla karşıladık. Diğer devlet başkanları da bu hafta sonu itibarıyla hızlanmak üzere gelişleri başladı. İnşallah Antalya'ya, Türkiye'ye yakışır başarılı bir programı, bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi.

Kara, hava ve denizden 27 bin 957 personel

Şahin'in verdiği bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü zirve için 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 13 ATV ve Bagi, 26 zırhlı araç, 12 TOMA, 458 Şahin timi ve 110 Motosikletli Yunus Timi ile toplam 25 bin 839 personel görevlendirdi. Emniyet personelinin 403'ü rütbeli, 11 bin 213'ü genel hizmet, 4 bin 223'ü trafik, 6 bin 199'u Özel Harekat, 2 bin 13'ü koruma, 400'ü bomba imha, 68'i deniz polisi, 2 bin 94'ü Çevik Kuvvet, 884'ü asayiş, 2 bin 842'si ise diğer birimlerin personelinden oluşuyor.

İl Jandarma Komutanlığı 136 trafik ekibi, 260 asayiş ekibi, 8 zırhlı araç ve 20 görev atıyla bin 903 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 16 deniz aracıyla 215 personelle görev alacak. Emniyet güçlerinin yanı sıra 410 AFAD, 480 sağlık, 415 ilçe belediye ve 409 Büyükşehir Belediyesi personeli de zirvede görev yapacak.

Ekim ayında 10 bin 781 olay

Toplantıda ekim ayı asayiş verilerini de paylaşan Şahin, il genelinde 10 bin 781 olay meydana geldiğini ve yüzde 99,5'lik aydınlatma başarısı bulunduğunu söyledi. Olayların 3 bin 763'ü kişilere, bin 279'u mal varlığına, 126'sı millete ve devlete, bin 660'ı topluma karşı meydana geldi; 3 bin 953 suç ise takibi şikayete bağlı suçlardan oluştu. Ay boyunca 4 bin 838 aranan şahıs yakalandı, bunların 691'i tutuklandı.

Ele geçirilenler arasında 52 tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 94 av tüfeği, 3 bin 693 fişek, 179 av tüfeği fişeği, 19 kesici alet, 26 çalıntı oto, 34 çalıntı motosiklet, 6 çalıntı elektrikli bisiklet ile 50 bin TL değerinde döviz, 68 bin 889 TL nakit para ve 9 milyon 162 bin 23 TL değerinde ziynet eşyası yer aldı.

Vali, ekim ayında 90'ı kaçakçılık, 100'ü mali suçlar, 13'ü organize suçlar, 4'ü aklama suçları ve suç gelirlerine ilişkin toplam 207 operasyon yapıldığını bildirdi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan işlem yapılan 5 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı, biri adli kontrol aldı, ikisi tutuklandı. Aynı dönemde düzenlenen 18 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 33 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı; 8 şahıs adli kontrol şartıyla, 18 kişi savcılık talimatına istinaden serbest bırakılırken 7 şahıs tutuklandı. Sınır dışı edilmek üzere 146 yabancı uyruklu düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Bin 183 narkotik operasyon

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekim ayında Antalya genelinde bin 183 narkotik operasyonu düzenlendi; bin 303 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 158 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 50 kilogram esrar, 4 kilogram 662 gram kokain, 3 kilogram 829 gram metamfetamin, 1 kilogram 445 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 kilogram 363 gram skunk, 887 gram kubar esrar, 121 gram eroin ve 18 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ekipler ayrıca 55 bin 439 adet sentetik ecza, 30 bin 596 adet ekstazi, bin 585 adet (351 bin 25 kullanımlık) A4 bonzai ve 214 kök kenevir bitkisine el koydu.

Şahin, il genelinde ekimde 2 bin 125 trafik kazası yaşandığını, kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 482 kişinin yaralandığını açıkladı. Mobil göç noktalarında bin 286, merkez ve dış ilçe birimlerinde 8 bin 205 yabancı uyruklu şahsın ülkede yasal kalışı yönünden sorgulandığını aktaran vali, sorgulamalar sonucunda 70 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu ile dönme tebligatı yapıldığını, kayıtsız 12 Suriyelinin ise geçici barınma merkezine sevk edildiğini söyledi.