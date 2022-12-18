COP15 ikinci aşama üst düzey toplantısı Kanada’da yapıldı

Yeni Akit Ankara

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Ruiqiu, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, toplantılarda 124 taraf ülke, 2 gözlemci ülke ve 64 kuruluştan 190 temsilcinin fikirlerinin dinlendiğini hatırlatarak, temsilcilerin uygulanabilir ve dengeli bir “2020 Sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi”ne varılması ve bunun en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışma niyetlerini açıkladıklarını belirtti. Törende, çerçevenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi için yapılan katkılar ile COP15’in başlıca paralel etkinliklerinde edinilen sonuçların ele alındığı ifade edildi.

Çin: Çerçeve üzerinde uzlaşılmasını sağlayacağız

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, COP15 ikinci aşama üst düzey toplantılarının kapanış töreninde, “Toplantıya 200'e yakın bakan düzeyinde temsilci dâhil olmak üzere 140 taraf ülke ve 60 uluslararası kuruluştan yaklaşık 1000 temsilci katıldı. Taraflar Konferansı tarihinde üst düzeyli temsilci sayısının en fazla olduğu toplantı gerçekleşti. Bu, uluslararası toplumun biyolojik çeşitliliğin korunmasına verdiği büyük önemi yansıtıyor.” diye konuştu.