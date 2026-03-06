Çöp tamam, sıra çamur ve çukura geldi! CHP'li İBB tepkiler sonrası 'pisliğini' temizledi

İstanbul’un en önemli tarihi bölgelerinden biri olan Kazlıçeşme Meydanı, bir süre önce İBB ve İSKİ’nin döktüğü molozlar nedeniyle adeta hafriyat döküm sahasına dönmüştü. İstanbul kara surlarının hemen dibinde oluşan görüntü çevre sakinlerinin tepkisine neden olurken, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için de olumsuz bir manzara oluşturmuştu.

İHA’nın ses getiren haberinin ardından bölgede temizlik ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. Havadan çekilen görüntülerde, alandaki molozların iş makineleriyle kaldırıldığı ve kepçelerin zemini düzleştirdiği görüldü. Kazlıçeşme Meydanı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında hafriyatın kaldırıldığı ve alanın yeniden düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiği gözlemlendi. Dronla çekilen görüntülerde, daha önce moloz yığınlarının bulunduğu geniş alanın büyük ölçüde temizlendiği görüldü. İş makinelerinin sahada çalıştığı ve zeminin düzenlenerek düzleştirildiği dikkat çekti. Tarihi kara surlarının hemen yanında bulunan bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla meydanın daha düzenli bir görünüme kavuşması bekleniyor.