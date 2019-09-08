0553 313 94 23

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Antalya’da evinin salonunda takılı klimanın serinliğini yatak odasında hissetmek isteyen Orhan Tuna isimli vatandaşın bulduğu ilginç çözüm güldürdü.

08 Eylül 2019 Pazar 14:16
Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Antalya’da evinin salonunda takılı klimanın serinliğini yatak odasında hissetmek isteyen Orhan Tuna isimli vatandaşın bulduğu ilginç çözüm güldürdü. Büyük boy 10 çöp poşetini birbirine yapıştıran Tuna, 15 metre uzunluğa ulaşan poşetlerin bir ucunu klimaya, diğer ucunu da yatak odasına uzattı. “Nerede soğukta oturmak istersem oraya çevirebiliyorum” diyen Tuna, poşetin ucunu istenildiği takdirde alt ve üst komşulara da yönlendirebileceğini ifade etti.


Antalya’nın Kepez ilçesinde şoförlük yapan bir çocuk babası 29 yaşındaki Orhan Tuna’nın evinin tüm odalarına klima serinliğini yaymak için bulduğu ilginç çözüm ‘yok artık’ dedirtti. Tuna, evinin salonunda takılı klimaya birleştirdiği 10 adet büyük boy çöp poşetini takarak klimadan üfleyen serin havayı diğer odalara yaymayı başardı. Daha önce yatak taşıyarak salonda yatmak zorunda kalan Tuna, bulduğu çözüm sonrası serin serin yatak odasında yatma keyfini yaşadı.



“Çöp poşetini görünce kafamda parladı”


Fikrin 2 yıl önce aklına geldiğini belirten Tuna, 3 gün önce babası ve arkadaşlarıyla düşüncesini paylaştığını ancak karşılığında olumsuz görüşler aldığını anlattı. Tuna, “3 gün önce çöp poşetini gördüm. O ara kafamda parladı. Birleştirerek yapmayı düşündüm. Babama ve arkadaşlarıma fikir danıştım ama ‘olmaz’ dediler. Eşim de önce olumsuz tepki verdi. Sistemin çalıştığını görünce ‘iyi ki de yapmışsın’ dedi. Kimse olumlu bir cevap vermedi açıkçası. Ancak ben 15-20 dakikada düzeneği hazırladım” dedi.


Her gün yatak taşımaktan kurtulduğunu dile getiren Tuna, “Gayet içeride klima varmışçasına çalışıyor. Salonda 26 derecede yatıyordum, yatak odası için 24 derecede açtım. Buz gibi odada yatıyorum” diye konuştu.



“Alt ve üst komşulara da soğuk hava verebilirim”


Tuna, diğer vatandaşların da sistemi denemesi için görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını belirterek, “İşine yarayan yapsın diye Antalya Hakkında diye bir sayfaya attım. Olay buralara kadar geldi. Şuan 10 çöp poşeti var. Yatak odasına gidiyor. Nerede soğukta oturmak istersem oraya çevirebiliyorum. Alt veya üst komşuya da soğuk hava verebilirim” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı
    1. Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı
    2. Vali Memiş’ten yeni eğitim öğretim..
    3. Ahıra giren kurtlar koyunlara..
    4. Otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki..
    5. Merdiven altı kırtasiye ürünlerindeki..
    6. Şoke eden görüntü! Karadeniz sahilinde..
    7. Evlatları için oturma eylemi yapan..
    8. Hatay’da ahıra giren kurtlar koyunları..
    9. Otogarda okula dönüş yoğunluğu 3..
    10. Suriyeli aileyi yıkan olay! 2..
    11. İstanbul’da Karadeniz rüzgarı
    12. Fedakar öğretmenler okulu yeni eğitim..
    13. Yunanistan’ı korku sardı! Başkan..
    14. Sınır birliklerine konteyner ve beton..
    15. Suriye'de ders zili çaldı
    16. PTT KPSS’siz personel alımları ne..
    17. Badmintonda 3 madalya
    18. Sanayiciler piknikte buluştu
    19. 8 kişiyi böyle dolandırdı! "Artık bu..
    20. Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü..
    21. HDP binası önünde eylem yapan aile..
    22. Ses duyduğu çalılıklara ateş edince..
    23. Balıkesir Burhaniye’de kadın gaziye..
    24. Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında..
    25. Ticaret Bakanlığından iş yeri..
    26. Ahmet Şafak konserine yoğun ilgi
    27. Gölete devrilen otomobildeki iki..
    28. Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin..
    29. Karate 1 Premier Lig'de 3 madalya
    30. Burhaniye’nin düşman işgalinden..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'