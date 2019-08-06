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Çöp Man

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Ayvadere Mahallesi sakini Kasım Hacıhasanoğlu, 5 yıldır piknikçilerin çevreye attıkları çöpleri gönüllü olarak toplayarak örnek oluyor.

06 Ağustos 2019 Salı 09:53
Çöp Man

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Ayvadere Mahallesi sakini Kasım Hacıhasanoğlu, 5 yıldır piknikçilerin çevreye attıkları çöpleri gönüllü olarak toplayarak örnek oluyor.


Çevreye karşı inanılmaz duyarlılığı olduğunu belirten 53 yaşındaki Hacıhasanoğlu, mahallesinde 5 yıl önce yol kenarındaki çöpleri görünce bunları temizlemeye karar verdiğini ve o gün bugündür yöredeki çöpleri tek başına topladığını söyledi.


Tüm insanlardan çevreyi temiz tutmalarını isteyen ve doğaya bırakılan çöplere tepki gösteren Hacıhasanoğlu, “Ayvadere mahallesinde esnafım. Özellikle yazları yöremize çok gelen giden oluyor. Genellikle hafta sonları piknik için gelenlerin de etkisi ile çok çöp oluyor. Bunları görünce üzülüyorum ve bu üzüntü ile 5 yıldır çevreye bırakılan çöpleri topluyorum. Topladığım çöpler 2 ton vardır" dedi.


"Çöp toplarken rastladığım en ilginç anı ise bir yılan yavrusuydu" diyen Hacıhasanoğlu "Çöp poşetinin içine yiyecek almak için gelen yılan yavrusunun çöpten çırpınırken çıkamayışını gördüm. Çok üzüldüm. Böcekler, sürüngen hayvanlarçöplerin içine yiyecek bulmak için gelerek oradançıkamayıp öldüklerini gördüm. En çok üzüntü duyduğum ise çocuk bezleri. Bunları insanlarımıza hiç yakıştıramadım. Bunları bir çöp konteynerine atmak yerine doğaya atmış. Hatta değiştiği çamaşırları bile etrafa atanlar var. Doğada kullandığımız ne varsa çöplerde hepsinden bulabilirsin” şeklinde konuştu.



"Bırakılan çöpler arasında çocuk bezleri bile var"


Bırakılan çöpler arasında çocuk bezlerinin dahi bulunduğuna dikkat çeken Hacıhasanoğlu “Çevreye karşı inanılmaz duyarlılığım var. Bazen geceleri rüyalarıma bile giriyor. Çevreyi ve doğayı çok seviyorum. Doğanın temiz olmasını, bize bırakılan önceki halini şu anda yaşamak istiyorum. İnsan sadece kendisi için yaşamamalı. Yaşadığı sürece çevreye, doğaya, hayvana, kuşa, verdiği zararın vebali büyüktür. Bu coğrafyayı gelecek nesillere emanet edeceğiz. Bize nasıl yüzyıllar öncesinde emanet edilmişse bizde aynı şekilde gelecek nesillere bırakmalıyız. Eskiden köylerde çöpleri topladığımız zaman bu kadar imkan, teknoloji yoktu. Toplanan çöpleri bir yeri eşeler gömerdik. Şimdi çöp konteynerleri çöp araçları gelişti. İnsanlarımız çöplerini 5 metre mesafedeki çöp kutularına atmak yerine bulundukları yere bırakıp gidiyor” diye konuştu.


Projeleri arasında bir internet sitesi kurarak buradan da belli günlerden insanlardan çevre duyarlılığı konusunda yardım isteyeceğini ifade eden Hacıhasanoğlu, “İnsanların bu işe gönül vermesini istiyorum. Yetkililerdenseminerler düzenleyerek insanları bilgilendirmesini bekliyorum. Muhtarlardan tutun da, öğretmenlere kadar herkesin bu işin üzerinde durması gerekir. Gidişimiz çok tehlikeli. Bunun önüne bir an önce geçmek lazım diye düşünüyorum. Salgın hastalıklar daha da artacak. Herkesten bu işe destek olmasını daha duyarlı davranmasını istiyorum. Amacım doğa ve çevre konusunda kendi internet sitemi kurmak. İnsanlardan bu siteye kayıt olmalarını haftada, yada 15 günde bir mıntıka temizliği yapmalarını isteyeceğim” dedi.



Söylenenler beni çok gururlandırdı


Temizlik yaparken bazı kişilerin yanına gelerek neden böyle yaptığını sorulması üzerine bu işi gönüllü yaptığını anlatan Haçıhasanoğlu, “Cevizin suyu denilen meşhur bir suyumuz var. Genelde insanlar orada su içip piknik yapıyor. Bir gün temizliğimizi yaparken iki araç suyun yanında durdu. Ben o sırada yol kenarında çöp topluyordum. Bir beyefendi yanıma gelerek bana ’Siz görevli misiniz?’ dedi. Ben de ’hayır gönüllüyüm’ dedim. Bunun üzerine çok etkilendi ve duygulandı. Bizim gibi insanların sayılarının çoğalması gerektiğini, aynı duyarlılığı keşke herkes gösterebilse diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bu sözler bana enerji ve heyecan verdi. Beni çevreye doğayakarşı daha da motive etti. İnsanlardan, toplumdan doğaya, çevreye, hayvanlara karşı saygılı olmasını bekliyorum. Sadece kendimiz için değil toplum için yaşayalım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:53
  1. doğa

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