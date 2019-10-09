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Çöp kovalarını kırarak göle atan 4 zanlı yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde sahil bandında 17 çöp kovasını kırıp Van Gölüne atan 4 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin kovaları kırarak göle atmaları mobese kameralarına yansıdı. Edremit Belediye Başkanı Say: "Yapılan hizmete zarar verenlerin, bunu art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık."

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
Çöp kovalarını kırarak göle atan 4 zanlı yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde belediyenin sahil bandında yaptırdığı 17 çöp kovasını kırarak Van Gölü'ne atan 4 kişi gözaltına alındı. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil bandına yerleştirilen çöp kovalarının kırıldığını gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi. 

Bunun üzerine sahil bandında bulunan mobese kameralarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri,4 kişinin yürüyüş bandındaki 2,5kilometrelik bölümde karşılaştıkları tüm ahşap çöpkovalarını tekmelerle kırarak göle attıklarını tespit etti. 

Kimlikleri belirlenen S.D, C.K, F.T. ve R.K,polisekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

"Art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, son zamanlarda yapılan hizmetlere zarar verildiğini belirterek bunun art niyetle yapıldığını söyledi.

Kamu malına zarar verenlerin bundan nasıl bir haz aldığını anlayamadığını dile getiren Say, şunları kaydetti:

"Yapılan hizmete zarar verenlerin bunu art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık. Bir bölgeye ve Edremit'in muhtelif yerlerinde yapılan hizmetlere zarar verenler nasıl bir psikolojiye sahiptirler. Tüm hizmetler, ilçemizin ortak kullanım alanlarındaki kamunun malıdır. Dolayısıyla verilen bu zarar hepimize veriliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık ve destek istiyorum."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
  1. Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  2. Van'ın Edremit ilçesi
  3. Van Gölü
  4. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say

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  • mutmainemutmaine53 dk önce
    Hukuk sistemi böyle olursa , önüne gelen nasılsa 2 güne çıkarım diye suç işliyor...sözde modern hukuk sistemimiz,komik cezalar vererek destek olmaktan vazgeçsin.

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