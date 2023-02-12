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Ekonomi Çöp konteyneri satın alınacak
Ekonomi

Çöp konteyneri satın alınacak

Küçükçekmece Belediyesi sıcak daldırma galvaniz çöp konteyneri satın alacak. Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:23:00 -
Çöp konteyneri satın alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında 750 adet Sıcak Daldırma Galvaniz Çöp Konteyneri alımı yapılacak. İhale 07.03.2023 günü saat  10:00’da 1. kat encümen salonunda yapılacak. Konteynerler Atakent Mah. 4. Cad. 221 Sokak No:72 Küçükçekmece/İstanbul (Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi) adresine 90 gün içerisinde teslim edilecek.

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