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Kadın - Aile Çöp diye atıyorduk, saç dökülmesini durdurduğu kanıtlandı: Ceviz birçok derdi sona erdirdi! Meğer...
Kadın - Aile

Çöp diye atıyorduk, saç dökülmesini durdurduğu kanıtlandı: Ceviz birçok derdi sona erdirdi! Meğer...

Yeniakit Publisher
2023-09-10 17:14:00 - 2023-09-10 17:19:48
Çöp diye atıyorduk, saç dökülmesini durdurduğu kanıtlandı: Ceviz birçok derdi sona erdirdi! Meğer...

Ceviz kabuğunun şaşırtan bir faydası daha ortaya çıktı. Hayrete düşürdü! Ceviz kabuğu saç dökülmesini durduruyor ve kepek sorununa çare oluyor. Meğer püf noktası buymuş! Peki ceviz kabuğu nasıl kullanılır?

Bugün sizlerle ceviz kabuğu hakkında daha önce pek duymadığınız bazı bilgileri paylaşacağız. Bu bilgiler sayesinde artık ceviz kabuğunu çöpe atmaya kıyamayacaksınız.

Ceviz en sevilen yiyeceklerden. Beyne olan faydasını ve hafızaya faydasını bilmeyen yok. Ceviz aynı zamanda son derece doyurucu bir besin. 

Ceviz kabuğunun gün yüzüne çıkmamış bazı faydaları paylaşıldı. Bu bilgiler bir çoğunuzun bilmediği bilgiler.

-İyot eksikliğini giderir.
-Sindirim sistemini çalıştırır.
-Tansiyonu düzenler.
-Prostat kanserine karşı koruyucudur.
-Stres seviyesini düşürür.
-Göz çevresindeki halkalardan kurtulmayı sağlar.
-Yaşlanmayı geciktirir.
-Kanserden korur.
-Diş tartarının giderilmesine yardımcı olur.
-Zayıflamaya yardımcı olur.

CEVİZ KABUĞU SAÇ İÇİNDE ÇOK FAYDALI

Ceviz kabuğunun özellikle saç üzerindeki etkisi bilim insanlarını da şaşırtmış durumda. Peki ceviz kabuğunun saç üzerindeki faydaları nelerdir?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Kepeği önler.
-Saç diplerini onarır.
-Saç beyazlamasını önler.
-Saç dökülmesini azaltır ve saç köklerini güçlendirir.
Saçların daha parlak gözükmesini sağlar.
-Saçları nemlendirir.
-Saça doğal renk vericidir.

Görüldüğü gibi ceviz kabuğu başlı başına bir mucize.. Peki ceviz kabuğunu saça nasıl uygulayabilirsiniz? İşte bilmeniz gereken o yöntem
Ceviz kabuğu saça nasıl uygulanır?

10-15 ceviz kabuğunu bir tencereye alın ceviz kabuklarını biraz geçecek şekilde su ilave edin. Ocakta kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Islak saçınıza soğuyan ceviz kabuğu suyunu sürün veya bir şişeye koyup sıkın. Saç diplerine nüfuz ettiğine emin olun. Saçınızı bir sonraki duşa kadar durulamayın. Herhangi bir koku veya yağlılık yapmayacaktır. Kısa sürede saçınıza etkisini göreceksiniz.

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