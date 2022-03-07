Çöp Bidonu Mesut Özil!

Twitter Türkiye gündeminde 3. sıraya oturan Mesut Özil'e taraftarlar yoğun tepki gösteriyor. Maça girdikten sonra iyi bir performans ortaya koyamayan yıldız oyuncu ile sarı-lacivertli taraftarlar arasındaki bağ kopma noktasına geldi.

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu Mesut Özil'in performansı oldu. Maçı neredeyse 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe'de oyuncuların gösterdiği mücadele taraftarlar tarafından alkış topladı. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında oyuna giren Mesut Özil'e ise tam tersi şekilde tepki vardı...

5 TOP KAYBI YAPTI

Maçın 84'üncü dakikasında oyuna dahil olan Mesut Özil, kalan dakikalarda 5 top kaybı yaparak taraftarlardan tepki aldı. Sosyal medyada Türkiye'de konuşulan konularda 3. sıraya yerleşen yıldız oyuncuya eleştiri yağıyor...

"ÇÖP BİDONU MESUT"

Bazı taraftarlar tepkilerini sert sözle dile getirdi. Genel olarak taraftarla bağı kopan yıldız oyuncu maçın bitiş düdüğü ardından direkt olarak soyunma odasına gitti. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen Mesut'un ne yapacağı merak konusu oldu.