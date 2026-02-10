  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Gündem

Çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İzmir’de bir katı atık tesisinin ayrıştırma bandında çalışan işçiler tarafından yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

İzmir’de bir katı atık tesisinin ayrıştırma bandında çalışan işçiler tarafından yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Bergama ilçesi Armağanlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat günü saat 22.40 sıralarında tesisteki çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, bant üzerinde atıkların arasında bir bebek olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde, bantta bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

