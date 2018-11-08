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Çöp atma tartışması kavgaya dönüştü!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında yaşanan çöp atma kavgasında iki kişi yaralandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 23:17
Çöp atma tartışması kavgaya dönüştü!

Kahramanmaraş’ta iki komşu arasında çöp kutusu nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen karşılıklı iki komşudan biri diğer komşusunun evinin önüne çöp kutusunu bıraktı. Evinin önündeki çöp kutusunu gören şahıs durumdan rahatsız olduğunu karşı komşusuna söyledi. Komşular arasındaki karşılıklı tartışma bir anda kavgaya döndü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

 

Emniyete götürüldüler

Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırırken kavga eden kişinin eşi ve çocuğu evlerinin penceresinden uzun süre gözyaşı döktü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen komşular sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 23:17
  1. Kahramanmaraş
  2. kavga

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