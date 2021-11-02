Conte, Premier Lige geri döndü
Espirito Santo ile yollar ayrılmasının ardından Tottenham yönetimi, Antonio Conte ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Espirito Santo ile yollar ayrılmasının ardından Tottenham yönetimi, Antonio Conte ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Premier Lig ekibi Tottenham'da başarısız sonuçların ardından teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.
İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Antonio Conte oluyor.
1.5 yıllık anlaşmaya varan İtalyan teknik adam, son detayları görüşmek için bugün İngiltere'ye gidecek. Antonio Conte daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi şampiyon yapmıştı.