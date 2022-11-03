Conneloni tarifi! Conneloni makarna nasıl yapılır? Cannelloni hamuru tarifi: Kıymalı, ıspanaklı, peynirli cannelloni tarifi

İtalyan mutfağında makarnanın ne kadar önemli olduğu biliniyor. Makarnalarını çeşitli soslar ile lezzetlendiren İtalyanların conneloni makarnası oldukça seviliyor. Bu leziz makarnayı yiyenler tadına hayran kalıyor.

Conneloni makarna nasıl yapılır?

Malzemeler

2 yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Tuz

Domates sos için:

4 adet soyulmuş domates

1 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 bağ fesleğen

İç harcı için:

1 kg Ege otları eğer bulamazsanız;

500 gr Pazı

500 gr Ispanak

250 gr Pırasa

300 gr Bergama tulum peynir

200 gr Labne peynir ya da krema

Conneloni makarna nasıl yapılır?

Krep hamuru yapmak için sırası ile yumurta, un, su, süt, tuz -tüm krep malzemeleri-koyulur ve çırpılır. Domates sos için, domatesler soyulur, sarımsaklar ezilir diğer malzemelerle ocakta özleşene kadar kaynatılır. Domates sos üzeri için yapılır. İç harç için otlar tamamen öldürülmeden kavrulur ve sırası ile tulum peynir ve labne ya da krem peynir eklenir. İç harcı istediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Krep rulo olacak şekilde sarılır üzerine domates sos ve rende peynir ve maydanoz ile servis edilir.

Ricotta Peynirli ve Kıymalı Cannelloni Tarifi İçin Malzemeler

1 paket cannelloni makarna

Peynirli harç:

250 gram ricotta peyniri

125 gram ıspanak (buzluktan hazır olanlardan kullandım)

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kıymalı harcı için;

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber, sarımsak tozu veya 1 diş sarımsak

Birkaç tutam maydanoz

Beşamel sosu için;

800 ml süt

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Ricotta Peynirli ve Kıymalı Cannelloni Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kıymalı, daha sonra ricotta peynirli harcımızı hazırlayalım. Soğanları ince yemeklik doğrayıp, az sıvı yağda ölene kadar kavurun. İçine kıymamızı ekleyin ve dağılana kadar birlikte pişirin. Salça ve baharatlarımızı da ilave edin, 5 dakika kısık ateşte kavurun ve kenara çekin. Ricotta peynirimizi ve ince doğranmış ıspanakları bir kaba alın. İçine sarımsakları ezin. Tuz ve karabiberi ilave ettikten sonra, iyice karıştırın. Sıkma poşetine alın ve kenarda bekletin. Beşamel sosu için; tereyağını eritin ve içine unu ilave edin, 1-2 dakika yakmadan birlikte pişirin. O arada içine karabiber çekin. Yavaş yavaş süt ilave ederek, ne çok katı ne de çok sulu ortasında bir sos elde edin. Tuzunu ayarlayın. Bir borcamın tabanını kapatacak şekilde, birkaç kaşık sosumuzdan dökün. Şimdi makarnalarımızı bir peynirli bir kıymalı olacak şekilde yan yana dizin. Peynirli harcımız sıkma poşetinde olduğu için; kolayca önce makarnanın bir ucundan sonra çevirip, diğer ucundan dolduralım. Kıymalı harcı, bir çay kaşığı yardımıyla kolayca doldurabilirsiniz. Harcımız bitene kadar bu aşamayı tekrarlayalım. En son aşamada, üzerine bütün beşamel sosumuzu gezdirin. Rendelenmiş kaşar peynirini de koyduktan sonra, 180 dereceli fanlı fırınımızda 45-50 dk pişirin. Sıcakken servis yapın.

Cannelloni (Ispanaklı ve Labneli) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket cannelloni makarna

İçini doldurmak için:

800 gr ıspanak

1 adet soğan

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gr labne peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Sosu için:

1 diş sarımsak

4 adet domates

2 yemek kaşığı salça

Fesleğen yaprağı 3-4 yaprak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1,5 su bardağı su

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Cannelloni (Ispanaklı ve Labneli) Tarifi Nasıl Yapılır?

Cannelloni makarnası suda haşlanmayacak. Ispanakların sadece yapraklarını yıkanıp, normal doğranır. Soğan küçük kesilip, yağda kavrulur, sarımsak eklenir, ıspanaklar da eklenip hafifçe kavrulur. Baharatları ekledikten sonra, soğumaya bırakılır ve içine labne peyniri ilave edilip, karıştırılır. Sıkma torbası veya elinizle, cannelloni boru şeklinde olan makarnalar doldurulur, yağlanmış tepsiye üst üste konmadan dizilir. Sosu için, domateslerin kabukları soyulur. Yağda sarımsak kavrulur. Domatesler ilave edilir, kavrulur. Salça, su, baharatlar eklenip, son olarak fesleğen yapraklarını küçük doğrayıp ilave edilir, 5 dk pişirilir. Cannellonilerin üzerine sos dökülür ve fırında 180 derecede, 30 dk pişirilir. Pişmeye yakın, kaşar rendesi üzerlerine serpilir ve üzeri kızarana kadar pişirilir.

Fırında Kıymalı Cannelloni Tarifi İçin Malzemeler

1 paket cannelloni makarna

1 hazır paket sos (cannelloni ye özel)

150 gram taze crema ( creme fraiche)

500 gr. Kıyma

1 kırmızı biber

Bir tutam tuz ve karabiber

1 soğan

Yarim çay bardağı kadar sıvı yağ

Rendelenmiş kaşar peyniri

Arzuya göre hem kasar hem mozarella peyniri kullanılabilir

Sos için:

Tencerenin içine 450 gr. Kadar soğuk su döküyoruz .

İçine hazır sos paketi döküp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Yaklaşık 1 dakika kadar.

Fırında Kıymalı Cannelloni Tarifi Nasıl Yapılır?

Büyük bir tavaya sıvı yağı alıyoruz .Kıymayı kavuruyoruz. Soğanlar küp küp kesildikten sonra kıymayla beraber kavuruyoruz. Kıymanın rengi döndüğünde tuz, karabiber ,kırmızı biber ve cremayı ekliyoruz ve tavamızı karıştırdıktan sonra kenara alarak soğumaya bırakalım. Canneloni makarnaları haşlamadan direk makarnalarımızın içini dolduruyoruz .İsterseniz çay kaşığı yardımıyla doldurabilir siniz.Ben krema torbasıyla denedim .Çok daha pratik ve hızlı oldu işlem bittikten sonra makarnaları derin bir borcama yerleştirip üzerine hazır paketteki sosu kaynatarak makarnaların üstüne döküyoruz .Ardından kaşar peyniri rendeleyerek üstüne dökün .Eğer mozzarella peyniri de koymak isterseniz önce mozzarella peynirini iri iri kesip sonra kasar peyniri serpiştirin. 180 derece fırında pişirin.

Çok pratik ve çok lezzetli bir yemek yanında da salata eşliğinde servis edebilirsiniz .Şimdiden deneyenlere Afiyet olsun