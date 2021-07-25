Coni’nin parası tatlı geliyor! TGC'de "fondaş medya" paniği

Onur Kurulu'nda "fuhuş albümü" niteliğinde gazeteler çıkaran Rahmi Turan'ın yer aldığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ABD tarafından fonlanan sözde medya kuruluşlarına sahip çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Chrest Vakfı'nın Ruşen Çakır'ın yöneticisi olduğu Medyascope'un yanı sıra 140journos, Mezopotamya ve Serbestiyet gibi medya kuruluşlarını fonladığı ortaya çıkmıştı.

ABD'nin verdiği tasmayı boğazına takarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı hakkında kara propaganda yapan sözde medya kuruluşlarını savunmak ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne düştü.

Yurt dışından fon alan bazı medya kuruluşlarına yönelik düzenleme getireceği haberlerinin arından yazılı bir açıklama yapan TGC, söz konusu düzenlemeyi "gazeteciliğe müdahele" olarak nitelendirdi.

Bu adımdan derhal vazgeçilmesi gerektiğini savunan ideoloji cemiyeti TGC, "İktidarı hem yurt içinde hem de yurt dışında gazetecileri hedef gösterip, can güvenliklerini yok saymaktan, gazeteciliğe müdahale etmekten, bağımsız medya kuruluşlarını kontrol altına almak için yeni baskı yöntemleri yaratmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İktidarın bağımsız medya kuruluşlarına reklam ve ilan verilmesini baskı yoluyla engellediğini iddia eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti şu ifadelerle fondaş medyaya arka çıktı:

"İktidarın bu faaliyetleri anayasayla güvence altına alınan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne direkt müdahaledir. Aynı iktidar, şimdi şeffaf bir biçimde uluslararası fonlardan alınan desteklerle ayakta durmaya çalışan medya kuruluşlarının faaliyetlerini şaşırtıcı bir biçimde milli güvenlik sorunu olarak tanımlamakta ve yerli, milli medya oluşturarak bu alana da müdahale edeceğinin açıklamalarını yapmaktadır."

Türkiye'deki sözde medya kuruluşlarının ABD tarafından fonlanmasında herhangi bir beis görmeyen TGC, AK Parti'nin yıllardır haberi "suç", gazeteciliği ise "terör faaliyetmiş" gibi göstermeye çalıştığı hezeyanında bulundu ve açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllardır haberi suç, gazeteciliği terör faaliyetiymiş gibi göstermeye çalışan iktidarın, şimdi milli güvenlik sorunu diyerek baskı ve sansür uygulamalarına bir yenisini daha eklenmek istediğini görüyoruz. Yaşadığımız dönemde yalnız Türkiye’de değil, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede iktidarın hoşuna gitmeyen haberleri yapan gazetecilerin de tehdit edildiğini gözlüyoruz."