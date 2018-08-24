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Coni’nin hedefinde büyüyen ekonomiler var

ABD’nin dış ticaret açığını aşağı çekmek için başlattığı ticaret savaşları dünyayı derinden sarsıyor. Washington yönetiminin ekonomik yaptırımlarından darbe almaya başlayan ülkeler ise üretimlerine hız verip ticari ilişkilerde güç birliğine giderek Trump’ın saçmalıklarına son vermeyi hedefliyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:19
Coni’nin hedefinde büyüyen ekonomiler var

Ticaret savaşlarında yeni bir evreye girildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan, ilk etapta Çin ile Avrupa ekonomilerini vuran savaşlarda Rusya, İran ve Türkiye gibi büyüyen ülkeler de hedefte. Washington yönetiminin planı, üretimini ve ihracatını devamlı arttıran bu ülkelerin ekonomilerine darbe vurmak. ABD, Çin ve Avrupa ile dalaşarak ithalatını geriye çekmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede gerilimi tırmandıran kararlar alınıyor.

KISASA KISAS

ABD, Çin ile ticaretinde 400 milyar dolar açık veriyor. Washington yönetimi açığı kapatmak için ilave vergiler koyma kararı aldı. Kararın ardında duran Trump, dışa bağımlılığı önlemek için vergi artırımına gidildiğine işaret ediyor. Ticaret savaşlarında peş peşe gelen hamleler şirketleri zora sokarken, hükümetleri de karşı karşıya getirdi.

Çin de ABD’nin yaptırımlarına karşılık vererek yeni kararlar aldı.

PUTİN KORKUSU SARDI

ABD, Rusya’dan da ürküyor. Vladimir Putin’in fikirleri, kararları, Siyonistleri tedirgin ediyor. Bu nedenle Washington yönetimince ülkenin savunma sanayii ürünleri ve enerji ithalatına sınırlamalar getirildi. Bu sınırlamalar Rusya’da durgunluğa neden oldu. Rus Rublesi’nde erime görüldü. Ayrıca Neoconların ortaya attığı siber saldırı iddialarında adı geçen Rus uyruklu iki girişimci ve bir şirket hakkında,  yaptırım kararı alındı. Bu kararın siyasi sorunları arttıracağı öngörülüyor.

İRAN’A BAHANE İLE DARBE

ABD atılım yapan, kararlarını tek başına alan ülkelerin ekonomilerini sarsmaya çalışıyor. Bu ülkelerin başında İran bulunuyor. Başkan Trump, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilip İran’a müeyyide yağdırdı. Müeyyideler ülkede dolara erişimi, altın ve diğer değerli madenler ile ticaret yapmayı önlüyor.

Trump, İran ile ticaret yapanları da tehdit ediyor. Müeyyideler ve tehditler devalüasyona neden oldu. Bir ara dolar rekor kırdı, yerel para birimi olan 10 bin tümeni geçti. Tahran yönetimi, buna karşı ardı ardına tedbir paketleri ilan ediyor.

TÜRKİYE DE HEDEFTE

ABD Türkiye’nin de üretim ve ihracatını baltalama derdinde. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine yardımda bulunan, darbe girişimlerinde rol oynayan Washington yönetiminin niyeti, ülkemizin bunalıma sürüklenmesi. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:19
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Washington
  3. İran

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