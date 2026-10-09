Avrupa’da savaş alarmı! Mağazalar sığınak ve hastane olacak

ÖZEL SEKTÖR KRİZ ANINDA DEVREYE GİRECEK IKEA, Danimarka'da kriz durumunda özel şirketlerin sağlayabileceği yatak, gıda, kamyon ve uzman personel imkanlarını kayıt altına alan Kriz Hazırlığı Kurumsal Koalisyonu bünyesinde yer alıyor. Koalisyonun başkanı Maja Broloes, geniş alanları, ürün stoğu, yemek tesisleri ve jeneratörleri sebebiyle IKEA'nın kriz yönetimi için önemli bir örnek oluşturduğunu kaydetti. Broloes, kriz çıktığında yetkililerin doğrudan bu ağa başvuracağını ve yardım sağlayabilecek şirketlerin koordine edileceğini bildirdi. Ağ bünyesinde perakende, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinden 200'ü aşkın şirket ile 300 binden fazla çalışan kayıtlı durumda. Sistem kapsamında şirketlerin zararlarını karşılamak üzere devlet destekli bir tazminat mekanizması kuruluyor. Geri ödemelerin vaka bazında belirleneceği ifade edildi. Gönüllü ağ şimdiye kadar kamu otoriteleriyle tatbikatlar gerçekleştirdi ancak henüz kapsamlı bir fiili krizle karşılaşmadı. IKEA yönetimi küresel çapta bir acil durum hazırlık programının olmadığını, bu tür uygulamaların ülke bazında yürütüldüğünü açıkladı. Şirket, Ekim 2024'te İspanya'nın Valencia kentindeki sel felaketinde bir mağazasını 600'ü aşkın kişi için sığınağa dönüştürmüştü. Danimarka'nın Aalborg kentinde ise Aralık 2021'deki kar fırtınasında mahsur kalan altı müşteri ile yaklaşık 24 çalışan geceyi teşhir yataklarında geçirmişti.