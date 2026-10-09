Bu kararı alın ve... Yatmadan 3 tane hünnap yiyin, sabah farkı hissedin!

Çobanoğlu, "Soğuk iklim meyvesi olan hünnap, geç çiçek açıyor, Sivas, Tokat, Amasya gibi illerde soğuk başlayınca yetişiyor. Şu an yeni yeni ekmeye başladılar, ben kendimde ektim. 3. senede meyvesini almaya başladık. Şu an bahçede satacak kadar yetişmiyor ama ilerleyen zamanda bahçede ektiğimi getirip satacağım. Ben kendim kalp hastası olduğum için sürekli tüketiyorum. Herkese tavsiye ediyorum meyveyi yarım kilo, 250 gram ne kadar olursa olsun yesinler. Elmadan da armuttan da tatlı bir meyve. İlaç, kimyasal tüketmek istemeyen herkes alıp yiyebilir. Her akşam uyumadan 3 tane yiyip yattıktan sonra faydasını görürler" diye konuştu.