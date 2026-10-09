Bu kararı alın ve... Yatmadan 3 tane hünnap yiyin, sabah farkı hissedin!
Hünnap tüketmenin faydası saymakla bitmiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hünnap tüketmenin faydası saymakla bitmiyor.
Sivas’ta tezgahlarda yerini alan hünnap meyvesi birçok faydası ile vatandaşların gözdesi haline geldi. Sonbaharda yetişerek tezgahlarda satışa sunulan meyvenin kilosu 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor. Hünnap tüketmenin faydası ise esnaftan manava dilden dile dolaşıyor.
Sivas, Tokat, Amasya gibi bölgelerde yetişen hünnap meyvesi birçok hastalığa şifa oluyor. Son yıllarda bilinirliği artan meyveye olan ilgi her geçen gün artıyor.
Antioksidan özelliği ile şeker hastalıkları, kalp hastalıkları, böbrek hastaları, varis başta olmak üzere birçok hastalıkta iyi geldiği düşünülüyor.
Hünnap; ham ve olgunlaşmış olarak tüketiliyor.
Hal esnafı Ferhat Çobanoğlu, hünnap meyvesinin birçok derde deva olduğunu ifade ederek, "Hünnap sezonu başladı. tezgahta satışlarımız devam ediyor. Hünnabı vatandaşlar sevdi. Alışverişe gelenlere önererek poşetlerine biraz koyarak tanımalarını sağladık. Hünnap meyvesi birçok derde deva, sinir strese birebir, böbrek hastalarına faydalı, şeker hastalıkları, kalp damar hastalıklarına deva, sindirimi güçlendirir. İçerisinde yüksek miktarda C vitamini mevcut. Hünnap meyvesinden 3 tane yemek bir kilo mandalina yemekle eşdeğer. Şu an tezgahta fiyatı 100-150 TL bandında değişiyor. Meyvenin faydalarını öğrenen gelip alıyor. Bilenler devamlı gelip bol bol alıyor, bilmeyenlere ise biz öneriyoruz" dedi.
Çobanoğlu, "Soğuk iklim meyvesi olan hünnap, geç çiçek açıyor, Sivas, Tokat, Amasya gibi illerde soğuk başlayınca yetişiyor. Şu an yeni yeni ekmeye başladılar, ben kendimde ektim. 3. senede meyvesini almaya başladık. Şu an bahçede satacak kadar yetişmiyor ama ilerleyen zamanda bahçede ektiğimi getirip satacağım. Ben kendim kalp hastası olduğum için sürekli tüketiyorum. Herkese tavsiye ediyorum meyveyi yarım kilo, 250 gram ne kadar olursa olsun yesinler. Elmadan da armuttan da tatlı bir meyve. İlaç, kimyasal tüketmek istemeyen herkes alıp yiyebilir. Her akşam uyumadan 3 tane yiyip yattıktan sonra faydasını görürler" diye konuştu.
Hünnap, sonbahar aylarında tezgahlarda yerini alan ve hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen besleyici meyvelerden biri.
Tatlı ve hafif ekşimsi aromasıyla dikkat çeken hünnap; C vitamini, lif ve çeşitli antioksidan bileşikleri içeriyor.
Özellikle içerdiği lif, sindirim sisteminin normal çalışmasına katkı sağlarken tokluk hissinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
C vitamini içeriği ise bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23