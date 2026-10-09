İzmir çöp kalsın istiyorlar

Büyükşehir belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının şoku devam ediyor. YP, solak sendikalar ve İzmir’deki istemezük kesimi kıyametleri koparırken, dertlerinin ise çeyrek asırdır hizmete mahrum kalan Ege’nin incisinin önüne pranga olduğu anlaşıldı. Başta ballı maaşlar alıp yatarak İzmir’de çöp dağları oluşmasına neden olan sol sendikalar olmak üzere, fondaş medya ve STK’lar koro halinde demokrasi havarisi kesilmeye başladı. Akit’e konuşan uzmanlar ise, CHP’yi bölen Özel ve ekibinin parti değiştiren belediye başkanlarına tek bir söz söylemeye hakkının olmadığını belirterek, “İzmir’de YP ve sol cenahın en büyük kaygısı onlarca yıldır çöp, çukur, çamura mahkûm ettikleri İzmir’in makûs talihinin dönecek olmasıdır” dediler.

EGE’NİN İNCİSİ PARLAYACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar şunları söyledi: “Tugay’ın üzerinden kendileri katılmadıkları halde hukuksuz eyleme vatandaşı teşvik ederek suç işlemektedirler. Artık vatandaş da daha partiye isim koymayı bile beceremeyenlerin foyasını gördü. Etik değil diyorlar ama kendileri onlarca transfer gerçekleştirdi. Yani diyorlar ki ‘biz yaparsak doğru, başkaları yaparsa doğru değil’ Bu da bunların içinden çıkamadıkları samimiyetsizliklerinin göstergesi. Onlar da çok iyi biliyor ki AK Parti hizmet edecek. Tugay seçilirken İzmirlilere verdiği sözleri artık gerçekleştirebilecek. Bize geçen başkanlar, ‘Demek ki bizim verdiğimiz sözleri yerine getirebilmemiz için, hizmet edebilmemiz için bizi çalışmalarımızda destekleyecek, özgür bırakacak, bize katkı sağlayacak AK Parti belediyeciliği var’ diyorlar. Tugay’ın AK Parti’ye katılmasını hazmedemeyenler hizmet belediyeciliğiyle birlikte o çöp dağlarının erimesinden, körfezin kokusunun giderilmesinden, alt yapının, bozuk yolların yapılmasından korkuyorlar. İzmirliler de ‘30 yıldan beri biz bu zihniyete esir olmuşuz. Bakın ne güzelmiş hizmet, hem dağlarda çiçekler açıyor, hem sokaklarımız pırıl pırıl, belediyeciliğin ne demek olduğunu AK Belediyecilik’le gördük’ diyecekler ve tercihlerini ona göre yapacaklar.

HİZMET PANİĞİ YAŞIYORLAR

İşte şu an bunu protesto eden zihniyette ‘bunlar gelir de hizmet ederler, halkın gönlüne girerler, İzmir’i düzgün bir hizmetle buluştururlar’ korkusu, bunun endişesi bir panik oluşturdu. Bu panikten dolayı da bu tip eylemlere, söylemlere giriyorlar ama bunların hiçbir karşılığı yok, inşallah bizler bu bize yeni katılan belediyelerle birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışacağız. İzmir’imize hizmet edeceğiz, ilçelerine hizmet edeceğiz ve vatandaş da doğruyu ve gerçeği görecek. Yoksa bizim sayıyla alakamız yok. 30 yıldan beri İzmir’e hiçbir şey yapılamadı. İşin içinden çıkılmaz bir noktaya gelindi. Bütün olan biten bu.”

MEZARLIKTA ISLIK ÇALIYORLAR

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları dile getirdi: “Prensip olarak bir partiden seçilen insanın orada kalması istenir. Ama parti partilikten çıkmışsa, hizmet üretmiyorsa kalmanın anlamı yok. Tugay’a ‘hain oğlu hain’ diyen Özel, uğruna ağladığı Kılıçdaroğlu’nu hançerlemedi mi? Üstelik 150 suçtan yargılanan İmamoğlu’nun arkasından gitmeyi de kendilerine yedirebiliyorlar. Tutarlı değiller. Asrın yolsuzluğunu, asrın hırsızlığını yaptığı iddia edilen insanın peşinde koşup duruyorlar. Diyecek fazla söz yok. Millet de bunları görüyor. Burada kendi yaptıklarının binde birini başkaları yaptığı zaman ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Biliyorlar ki AK Parti yüklenecek oraya, hizmet gelecek, çöp dağları gidecek, koku bitecek. Bir takım şeylerin kötü gitmesi muhalefetin her zaman işine gelir. Daha önce Engin Altay söylemişti, ‘dünyanın en güzel işini yapsanız bile biz buna iyi diyemeyiz’ diye. O yüzden böyle bir muhalefet olmaz. Boş yere bağırıyorlar. Çünkü seslerini yükseltince kendilerinin haklı sanılacağını düşünüyorlar.”