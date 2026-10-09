Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

1. MONOWİ, ABD: KASABANIN TEK SAHİBİ VAR Nüfus: 1 kişi ABD'nin Nebraska eyaletindeki Monowi, dünyada nüfusu en az olan yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Kasabanın kayıtlı tek sakini Elsie Eiler. Eiler, aynı zamanda kasabanın belediye başkanlığı ve çeşitli idari görevlerini yürütüyor; yerel barı ve kütüphaneyi de işletiyor. Bir zamanlar daha kalabalık olan kasaba, insanların başka bölgelere taşınmasıyla zaman içinde nüfusunu kaybetti. Bugün Monowi, tek bir kişinin günlük yaşamı sürdürmesiyle sıra dışı bir örnek oluşturuyor.