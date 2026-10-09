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Dünya
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Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

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Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

Dünyanın bazı yerleşim yerlerinde nüfus bir apartmanı bile doldurmuyor. İşte dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri...

#1
Foto - Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

Kalabalık şehirlerde milyonlarca insan aynı sokakları paylaşırken dünyanın bazı noktalarında yaşam, yalnızca çok az sayıda kişinin bulunduğu küçük yerleşimlerde devam ediyor. Kimi nüfus azalması nedeniyle sessizliğe bürünmüş, kimi ise tarihi dokusunu koruyarak varlığını sürdürüyor. İşte dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri...

#2
Foto - Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

1. MONOWİ, ABD: KASABANIN TEK SAHİBİ VAR Nüfus: 1 kişi ABD'nin Nebraska eyaletindeki Monowi, dünyada nüfusu en az olan yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Kasabanın kayıtlı tek sakini Elsie Eiler. Eiler, aynı zamanda kasabanın belediye başkanlığı ve çeşitli idari görevlerini yürütüyor; yerel barı ve kütüphaneyi de işletiyor. Bir zamanlar daha kalabalık olan kasaba, insanların başka bölgelere taşınmasıyla zaman içinde nüfusunu kaybetti. Bugün Monowi, tek bir kişinin günlük yaşamı sürdürmesiyle sıra dışı bir örnek oluşturuyor.

#3
Foto - Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

2. GÁSADALUR, FAROE ADALARI: DAĞLARIN ARASINDAKİ KÜÇÜK KÖY Nüfus: 16 kişi (Nisan 2025 verisi) Kuzey Atlantik'teki Faroe Adaları'nda bulunan Gásadalur, yüksek dağlar ve sarp kayalıklarla çevrili küçük bir köy. Okyanusa bakan konumu, yemyeşil yamaçları ve yakınındaki Múlafossur Şelalesi ile dikkat çekiyor. Köyün nüfusu 29 Nisan 2025 itibarıyla 16 kişi olarak kaydedildi. Uzun süre ulaşımın güç olduğu yerleşimlerden biri olan Gásadalur, günümüzde doğal manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

3. HUM, HIRVATİSTAN: DÜNYANIN EN KÜÇÜK KASABALARINDAN BİRİ Nüfus: 52 kişi (2021 sayımı) Hırvatistan'ın Istria bölgesindeki Hum, küçük nüfusu ve Orta Çağ'dan kalma mimarisiyle tanınıyor. Taş evleri, dar sokakları ve tarihî yapılarıyla öne çıkan yerleşim, sıklıkla dünyanın en küçük kasabalarından biri olarak anılıyor. 2021 nüfus sayımında Hum'da 52 kişi kaydedildi. Küçük boyutuna rağmen tarihî yapıları ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Hum, ziyaretçilere geçmişe uzanan sakin bir atmosfer sunuyor.

#5
Foto - Sadece bir kişi ikamet ediyor: Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri belli oldu!

4. OŠLJAK, HIRVATİSTAN: KÜÇÜK BİR ADADA YAŞAM Adriyatik Denizi'nde, Hırvatistan kıyılarının açıklarında bulunan Ošljak, küçük yüzölçümüyle öne çıkan yerleşim adalarından biri. Yaklaşık 0,39 kilometrekarelik alana sahip adada geleneksel taş evler ve doğal kıyı manzaraları bulunuyor. 2021 sayımına göre adada 35 kişi yaşıyordu. Nüfus mevsime göre değişebiliyor; kış aylarında adada yaşayanların sayısı daha da azalabiliyor. Büyük şehirlerin gürültüsünden uzak bu küçük ada, sakin yaşamıyla dikkat çekiyor.

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