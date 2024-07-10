Coniler Katar'ı terk ediyor! Türk Ordusu için yeni fırsat!

İsrail kontrolündeki Amerikan yönetimi, Gazze soykırımını dünyaya duyurmakta büyük pay sahibi olan Katar'ı 'cezalandırma' arayışında. ABD Kongresi bu planın bir parçası olarak Ortadoğu'daki en büyük Amerikan üssü olan El-Udeyd'i boşaltma hazırlığına başladı. Senato'ya sunulan bir yasa taslağı, 10 bin ABD askerini barındıran El-Udeyd'in boşaltılması ve yeni bir noktaya taşınma durumu halinde gerekecek kaynaklara ilişkin detaylı bir rapor yazılmasını istiyor.

Yahudi lobilerince kontrol edilen Washington, İsrail'in savaş suçlarını dünyaya duyurmaya devam eden Katar'a büyük bir kin besliyor.

Katar devletince fonlanan uluslararası El-Cezire (Al-Jazeera) kanalı 7 Ekim'den buyana yayınlarıyla Filistinlilerin sesi olurken, dev medya organının Gazze ve İsrail'de bulunan ofisleri sayısız kez saldırıya uğradı.

El Cezire'de görev yapan çok sayıda muhabir İsrail ordusunun saldırılarında şehit edilmesine karşın Hamas yönetimine ev sahipliği yapan Katar, Tel Aviv'le yürütülen müzakerelerde arabuluculuk görevini başarıyla yürütmeye devam etti.

Öyle ki Katar'ın başkenti Doha, taraflar için vazgeçilmez bir buluşma yeri haline geldi.

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Katar yönetiminin savaşın bir an önce bitmesi konusunda çabalarına rağmen, ABD'de konuşlu Yahudi lobileri ve soykırımcı İsrail, Doha'yı 'Hamas destekçiliği' ile suçluyor.

PAZARLIK EDERKEN ARABULUCUYU SUÇLAMAK...

Dikte edilen şartları kabul etmedikleri gerekçesiyle Katar yönetiminden 'topraklarındaki Hamas üyelerini tutuklamasını ve mallarına el koymasını' isteyen Tel Aviv, bu taleplerinin karşılıksız kaldığını görünce çılgına döndü.

Nisan ayında ABD'nin Demokrat Partili siyonist milletvekili Steny Hoyer, Katar'ın Hamas'ı rehinelerin teslimi konusunda 'zorlayamadığını' gerekçe göstererek Beyaz Saray'a "Doha ile ilişkileri yeniden gözden geçirin" çağrısı yapmıştı. Bu ifadeler Washington'daki Katar Büyükelçiliğinden sert şekilde karşılık buldu.

Katar tarafı, "Müzakereler sırasında arabulucuyu suçlamak ve tehdit etmek, özellikle hedef ülke bir dost ve NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik olduğunda hiç de yapıcı değildir" açıklaması yaptı.

YAHUDİLERİN EMRİNDEKİ SENATO HAREKETE GEÇTİ

Aradan geçen aylar süresince İsrail'in Gazze'deki soykırımı ABD desteğiyle sürerken, Yahudi-siyonist blok, Katar'la köprüleri atmakta kararlı görünüyor.

Washington'da Yahudilerin emrindeki Kongre üyeleri şimdi, Amerikan ordusunun Katar'ı terk etmesi için fizibilite raporu hazırlanmasını istiyor.

ABD Senatosu'na sunulan 2025 Malî Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasında (NDAA) Katar'daki El-Udeyd Üssü'nün 'operasyonel değeri' hakkında bilgi talep ediliyor.

Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott tarafından eklenen bir madde, Pentagon'un El-Udeyd hakkında detaylı rapor yayınlamasını istiyor.

Sözkonusu talepteki şu ifadeler, terör örgütü PKK/YPG'nin bağlı olduğu Amerikan Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) önümüzdeki dönemde Katar'ı terk etme hazırlığını ortaya koyuyor:

"ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetleri mensuplarının yeniden başka bir yere konuşlanması halinde bunun ABD Hava Kuvvetleri'nin Ortadoğu operasyonları üzerindeki etkisi... ve birliklerin yeniden konumlandırılması için gerekli olacak kaynaklar..."

TÜRK ORDUSU İÇİN YENİ FIRSAT OLABİLİR

Doha'ya 40 kilometre mesafedeki El-Udeyd Hava Üssü, Amerikan ordusunun Ortadoğu'da kullandığı en büyük yerleşke olarak biliniyor. CENTCOM'un burada yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor.

2017 yılında Donald Trump'ın ABD Başkanlığı sırasında Katar yönetimi bir darbeyle değiştirilmek istenmiş ve o dönem bu plana diğer Körfez ülkeleri destek vermişti. Darbe girişimi Türk ordusunun müdahalesiyle sonuçsuz kaldı.

Türkiye'nin Katar'da büyük bir askerî üssü bulunuyor. Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndaki Tarık bin Ziyad Kışlası'nda çok sayıda Mehmetçik görev yapıyor.

Başkent Doha'daki El-Rayyan Üssü'nde konuşlanan Türk askerleri 2019 yılında ikinci bir üsse kavuşmuştu. Yapımı tamamlanıp genişletilen üssün açılışını Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

ABD'nin Ortadoğu'da en büyük üssünden çıkma hazırlığı yapması, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni noktalara konuşlanması hem de Katar ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi bakımından yeni fırsatlar barındırıyor.