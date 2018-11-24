Comolli'ye doğum günü kutlaması

Comolli'ye doğum günü kutlaması24 Kasım 2018 Cumartesi 23:18
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli ve analiz uzmanı Melikşah Sezgin'in doğum günü kutlandı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Comolli ve Sezgin'in doğum günü yarın oynanacak maç için Trabzon'a gidilirken uçakta ve Fenerbahçe takımının kamp yaptığı otelde kutlandı.
Uçakta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin kestiği pastanın ardından otelde teknik heyet, futbolcular ve takım personeli, ikilinin doğum gününü kutladı.
Pastanın üzerinde Fenerbahçe Kulübünün arması yer aldı.
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