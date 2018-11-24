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Comolli'ye doğum günü kutlaması

24 Kasım 2018 Cumartesi 23:18
Comolli'ye doğum günü kutlaması


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli ve analiz uzmanı Melikşah Sezgin'in doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Comolli ve Sezgin'in doğum günü yarın oynanacak maç için Trabzon'a gidilirken uçakta ve Fenerbahçe takımının kamp yaptığı otelde kutlandı.

Uçakta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin kestiği pastanın ardından otelde teknik heyet, futbolcular ve takım personeli, ikilinin doğum gününü kutladı.

Pastanın üzerinde Fenerbahçe Kulübünün arması yer aldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 23:18
  1. Fenerbahçe
  2. Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli
  3. Futbol

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