Comolli'ye doğum günü kutlaması





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli ve analiz uzmanı Melikşah Sezgin'in doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Comolli ve Sezgin'in doğum günü yarın oynanacak maç için Trabzon'a gidilirken uçakta ve Fenerbahçe takımının kamp yaptığı otelde kutlandı.

Uçakta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin kestiği pastanın ardından otelde teknik heyet, futbolcular ve takım personeli, ikilinin doğum gününü kutladı.

Pastanın üzerinde Fenerbahçe Kulübünün arması yer aldı.