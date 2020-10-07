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Spor Comolli'nin bıraktığı enkazı kaldıran Emre Belözoğlu, 12 numaranın gönlünde taht kurdu
Spor

Comolli'nin bıraktığı enkazı kaldıran Emre Belözoğlu, 12 numaranın gönlünde taht kurdu

Resmi olarak açıklanmasa da Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, selefi Damien Comolli'nin bıraktığı enkazı kaldırdı. 18 transfer bitiren Belözoğlu, daha ilk sezonunda taraftarın gönlünde taht kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:43:00 -
Comolli'nin bıraktığı enkazı kaldıran Emre Belözoğlu, 12 numaranın gönlünde taht kurdu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, resmi olarak açıklanmayan sportif direktörlük görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

Formasını çıkarıp, takım elbisesini giyen 40 yaşındaki Belözoğlu, transfer dönemine "Alo ben Emre ağabeyin" diyerek bitirdiği 18 transferle damgasını vurdu, Başkan Ali Koç'un göreve geldiği 2018 yılında futbolu emanet ettiği Damien Comolli'nin de izlerini sildi.

Sadece 3 isim Fenerbahçe'de kaldı

Sabah'ın haberine göre, Fransız sportif direktör 12 Haziran 2018 - 16 Ocak 2020 arasında toplam 30 oyuncu transferi yaparken bunlardan 22'siyle yollar ayrıldı. Comolli'nın aldığı Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, beğenilen isimler olarak takımda kalmayı başardı.

Fenerbahçe savunmaya 6, orta sahaya 3 ve hücum hattına ise 7 oyuncu transferi gerçekleştirdi. 15 futbolcuyla yollarını ayıran Kanarya, Vedat Muriqi'ten 17.5 milyon euro gelir elde etti.

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