Çölyak hastaları unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gelenek haline getirilen Dünya Çölyak Günü etkinlikleri kapsamında, şehir merkezi ve ilçelerde ikamet eden çölyak hastalarına glütensiz gıda dağıttı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar sürdürdüğü çölyak hastalarına glütensiz gıda destek programını bu yıl da devam ettirdi. Belediye ekipleri, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl da çölyak hastalarına yönelik gıda destek programı hazırladı. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ne randevulu bir şekilde gelen vatandaşlara glütensiz gıda destek paketleri Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan tarafından teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin çölyak hastalarının yaşam standartlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla yaptığı glütensiz gıda desteğinden 300 çölyak hastası faydalandı.

Mustafa Gökoğlan, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin çölyak hastalarına yönelik düzenlediği gıda desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle gıda paketlerini randevulu bir şekilde teslim ettiklerini söyledi. Glütensiz gıdaların temininin zor olduğunu, bu zorlukları bir nebze azaltmak için çölyak hastalarına gıda desteğinde bulunduklarını belirten Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını dile getirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ise, glütensiz gıda paketlerinin içeriğini anlatarak çölyak hastalarına desteğinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

Çölyak hastalığının tedavisi ömür boyu glütensiz diyet

Çölyak, bağışıklık sistemine bağlı sindirim sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, hasta kişilerde buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir proteinin ince bağırsakta parçalanamamasından meydana gelen bir emilim bozukluğu hastalığıdır. Tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir.