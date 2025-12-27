Çölyak desteği ne kadar? Çölyak desteği kimler, nasıl alır? Başvuru şartları neler?

Çölyak hastalığı, yaşam boyu glutensiz beslenmeyi zorunlu kılan ve günlük gıda harcamalarını ciddi biçimde artıran bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Glutensiz ürünlerin maliyeti nedeniyle devlet tarafından sağlanan çölyak destekleri, hastalar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, çölyak desteği ne kadar, kimler bu destekten yararlanabiliyor?

Çölyak hastalığı için devlet desteği hangi şartlarda veriliyor?

SGK tarafından sağlanan çölyak desteğinden yararlanabilmek için öncelikle tıbbi teşhisin resmi olarak belgelenmesi gerekiyor. Çölyak tanısının gastroenteroloji uzmanı tarafından konulması esas kabul ediliyor. Bu branşın bulunmadığı durumlarda ise iç hastalıkları ya da çocuk sağlığı uzmanlarının koyduğu teşhis geçerli sayılıyor. Teşhisin ardından, resmi ve geçerli bir sağlık kurulu raporunun düzenlenmiş olması ve bu raporun süresinin dolmamış olması şartı aranıyor.

Çölyak raporu nasıl alınır?

Çölyak raporu almak isteyenler süreci devlet hastanelerinde yürütüyor. İlk aşamada gastroenteroloji polikliniğine başvuruluyor. Gerekli görülmesi halinde kan tahlilleri ve glutene duyarlılık testleri yapılıyor. Test sonuçlarına göre çölyak tanısı kesinleşirse sağlık kurulu raporu düzenleniyor. Bu rapor üç yıl süreyle geçerli kabul ediliyor ve süresi dolduğunda yeniden yenilenmesi gerekiyor.

Çölyak raporu ne işe yarar?

Geçerli bir çölyak raporu bulunan kişiler, SGK tarafından ödenen çölyak desteğinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra belediyeler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sağlanan glutensiz gıda yardımlarına başvurma hakkı elde ediliyor. Aynı rapor, çölyak dernekleri ve çeşitli yardım kuruluşları tarafından sunulan desteklerden faydalanmanın da önünü açıyor.

Çölyak raporu nasıl yenilenir?

Sağlık kurulu raporunun süresi dolduğunda, kişinin yeniden ilgili uzmanlara muayene olması gerekiyor. Yapılan değerlendirme sonucunda çölyak tanısı devam ediyorsa rapor üç yıl daha uzatılıyor. Rapor süresi dolduğu halde yenileme işlemi yapılmazsa, çölyak desteği kapsamında yapılan devlet ödemeleri durduruluyor.

Çölyak engelli raporu 2025’te kaç oranında değerlendiriliyor?

Çölyak hastalığı bulunan bireylerde engellilik oranı genellikle yüzde 25 olarak değerlendiriliyor. Ancak çölyak dışında ek hastalıkların da bulunması halinde bu oran yükseltilebiliyor. Engellilik oranı yüzde 40 ve üzerine çıkan bireyler, engelli maaşı gibi farklı sosyal haklara başvurma imkânı elde edebiliyor.

SGK çölyak başvurusu nasıl yapılıyor?

SGK çölyak desteği için başvuru, çölyak raporu ve kimlik bilgileriyle birlikte SGK’ya yapılıyor. Başvuru işlemi tek seferlik gerçekleştiriliyor. Başvurunun onaylanmasının ardından, raporun geçerli olduğu süre boyunca aylık ödemeler otomatik olarak yatırılıyor.

Çölyak hastalarına gıda yardımı nasıl alınıyor?

Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile belediyelerin sosyal hizmet birimleri, çölyak raporu bulunan bireylere glutensiz gıda yardımı sağlıyor. Bu yardımların değerlendirme sürecinde çoğu zaman başvuru sahibinin gelir durumu da dikkate alınıyor.

SGK çölyak desteği ne kadar?

2025 yılında SGK tarafından çölyak hastalarına yapılan aylık destek ödemeleri yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Buna göre 0–5 yaş arası çocuklar için 250 TL, 5–15 yaş arası çocuklar için 350 TL, 15 yaş ve üzeri bireyler için ise aylık 500 TL ödeme yapılıyor.

SGK çölyak yardımı nasıl sorgulanır?

Çölyak desteği ödemeleri e-Devlet sistemi üzerinden “SGK Şahıs Ödemeleri” menüsünden sorgulanabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapıldığında ödeme tarihi, tutarı ve banka bilgileri görüntülenebiliyor. 15 yaşından küçük çocuklar için sorgulama işlemleri ebeveynler tarafından ALO 170 hattı ya da SGK müdürlükleri üzerinden yapılıyor.