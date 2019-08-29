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Çöllolar Kömür Havzasında ihale süreci yeniden başlıyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, kapanan Çöllolar Kömür Havzasında yeniden ihale sürecinin başladığını söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
Çöllolar Kömür Havzasında ihale süreci yeniden başlıyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, kapanan Çöllolar Kömür Havzasında yeniden ihale sürecinin başladığını söyledi.


Özdemir, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne kömür temin edilen Çöllolar Kömür İşletmesinin yeniden açılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Çöllolar’da ihale süreci başladı. Eğer oraya bir talip çıkarsa geriye kalan 600 AEL işçisini buraya kaydıracağız. Hatta tayin olan arkadaşlarımızın yeniden buraya gelmesinin önünü açacağız. Bu işletmeye talip çıkmaz ve açılamazsa da 170 veya 190 arkadaşımız işletmede kalacak. Diğer arkadaşlarımız yine tercihlerine göre gidecekler" dedi.


A Termik Santraliyle birlikte Çelikler Holdinge devredilen EÜAŞ lojmanları ve sosyal tesislerinde çalışan 39 taşeron işçinin işlerine son verilmesiyle alakalı bilgi veren Özdemir, şunları söyledi:


"Çeliklere devredilen sosyal tesislerinde çalışan taşeron işçilerimizin ihale süreci bitti ve bu işçiler devam ettirilmedi. Bu konu hem Belediye Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımız tarafından bize iletildi. Ardından bu konuyu AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’a ilettik. 39 işçimizin durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcımız ve EÜAŞ Genel Müdür İzzet Alagöz ile 1 haftadır görüşüyoruz. Aslında şirket şöyle bir talepte bulunuyor bizlere, biz burada sıkıntı yaşıyoruz baca filtresinin 31 Aralık 2019 tarihinde yapmak zorundayız ve o zamana kadar da burayı çalıştıramıyoruz. Sosyal tesislerde çalışan arkadaşlarımızı bunun için çalıştıramıyoruz, dediler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın bütçe görüşmelerinde talimatı oldu şirkete ve buradan hiçbir personel çıkartılmamasını söyledi. Bu konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcımız ile dün akşam görüştük ve 39 işçimizin durumunu izah ettim ve Kahramanmaraş milletvekilleri olarak oradan hiçbir işçimizin çıkarılmasına razı olmayacağımızı söyledim. Şirketin de bize bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmesine izin vermeyeceğini ilettim. Konuyu takip ettiklerini ve ihale süreci biten işçilerimizi tekrar işe alınmalarını sağlayacaklarını söyledi. Bu 39 arkadaşımız tekrar işlerine dönecek."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
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