Colin Kazım kaç yaşında? Colin Kazım hangi takımlarda oynadı?
Colin Kazım-Richards, Süper Lig’e geri döndü. Futbolseverler ise Colin Kazım-Richards’ın kaç yaşında olduğunu, kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Colin Kazım-Richards kimdir?
VavaCars Fatih Karagümrük, Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı. Peki, Colin Kazım kaç yaşında?
Colin Kazım kaç yaşında? Colin Kazım hangi takımlarda oynadı?
Colin Kazım Richards 26 Ağustos 1986'da İngiltere'de dünyaya geldi. Colin Kazım 2006'da Sheffield United'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.
Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.