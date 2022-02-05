Çölaşan'dan akıllara ziyan yazı! Böyle yalakalık görülmedi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınacak işçilerle ilgili yaptığı "Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımız arkadaşlarımız bunu biliyor ama siz de öğrenin. Atıyorum 100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB Kariyer üzerinden gidiyor" itirafı hafızalardaki tazeliğini korurken, Sözcü yazarı Emin Çölaşan akıllara durgunluk verecek bir yazıya imza attı. Okuyucularını aptal yerine koymayı alışkanlık haline getiren Çölaşan, "İmamoğlu, Büyükşehir'in yönetmekte olduğu paraları eşe dosta ve partili yandaşlara peşkeş çekmiyor" diyerek CHP yöneticisinin bile kabul ettiği rezaletleri örtbas etmeye kalkıştı. İşte Çölaşan'ın vıcık vıcık İmamoğlu yalakalığı barındıran o pespaye yazısı:

"Sevgili okurlarım bu iktidarın en büyük darbeyi nerede ve ne zaman yediğini merak edecek olursanız, en ön sıralardan birinde hiç kuşkusuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer alacaktır.

2019 yerel seçimlerinde gerçi Ankara, Adana, Antalya gibi çok sayıda belediye iktidarın elinden uçup gitti ama bunlara en çok koyan İBB oldu.

İBB yaklaşık 15 milyon kişiden oluşan önemli bir kitleyi yönetiyordu.

Ama İBB'nin elinde müthiş rant kaynakları vardı.

Bu rantın kaymağı eşe dosta, yandaşlara peşkeş çekiliyordu.

Bu amaçla, akla gelen ve gelmeyen her türlü yöntem kullanılıyordu.

★★★

Daha önceden de yazmıştım…

“Bu afalar” İBB'yi 1994 yılında ele geçirmeyi başarmıştı.

İlk başkanın adı Recep Tayyip Erdoğan idi.

Sonra, 2019 yılına kadar bu korkunç olanağı ellerinde tuttular ve 25 yıl sonra CHP'nin kazanması sonrasında kafesteki kuş uçtu gitti!

İşin daha da ilginç yanı, seçimi mücadeleci, alttan almayan, İstanbul'u iyi tanıyan ve milyonlarca insanımızın haklarını korumayı bilen biri, Ekrem İmamoğlu kazandı,

★★★

İstanbul'da yaşamadığım için doğrusu bilemiyorum.

Yanlışları, eksikleri ve hataları acaba var mıdır?

O kazanınca İstanbul'da her şey dört dörtlük mü oldu?

Bence hayır…

Bunca engellemeye nedeniyle eksikleri ve hataları mutlaka vardır.

İstanbul gibi dünyanın en büyük köylerinden birinde her şeyin dört dörtlük olması zaten mümkün değildir.

Tam 25 yıl süren “O kafalar” döneminde öyle değildi.

Şimdi de değil.

★★★

Ama bu dönemin çok önemli bir özelliği var:

İmamoğlu, bildiğim kadarıyla hırsızlık yolsuzluk yapmadı ve yapmıyor. (Aynen Mansur Yavaş ve öteki CHP'li başkanlar gibi.)

Büyükşehir'in yönetmekte olduğu paraları eşe dosta ve partili yandaşlara peşkeş çekmiyor. (...)"