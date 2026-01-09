  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

9 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

9 Ocak 2023: Yahya Baş (Belediye Başkanı, Milletvekili)

Trump’tan dünyayı sarsan çıkış: "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok, tek sınırım kendi aklım!"

Almanya Başbakanı Merz’den "ekonomik kriz" itirafı: "Tablo endişe verici, reform şart!"

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Küstahlıkta sınır tanımıyor: Kovboy Trump dünyayı tehdit yağmuruna tuttu!
Gündem Çökmedikleri site kalmamış
Gündem

Çökmedikleri site kalmamış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çökmedikleri site kalmamış

Akit, CHP’lilerin “TOKİ’ye rakip olacak proje” sloganıyla köpürttüğü, gerçekte ise ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve projeye aykırı imalatlar suçlamasıyla onlarca kişinin yargılandığı “kooperatif vurgununa” ilişkin yeni detaylara ulaştı.

HABER MERKEZİ

Akit, CHP’lilerin “TOKİ’ye rakip olacak proje” sloganıyla köpürttüğü, gerçekte ise ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve projeye aykırı imalatlar suçlamasıyla onlarca kişinin yargılandığı “kooperatif vurgununa” ilişkin yeni detaylara ulaştı. 4 Ocak’ta “Ankara’dan geldiler kaymağı yediler” manşetiyle deşifre ettiğimiz ve CHP Ankara İl Başkanı olduğu halde İzmir’de yoksullar için inşa edilecek olan 18 daire ile 1 villayı, proje aşamasında kendisi ve oğlu Fırat Erkol adına rezerve ederek fahiş komisyonlar karşılığında üçüncü kişilere sattığını belgelediği Ümit Erkol ve ailesinin bir skandalı daha deşifre oldu.

 

HEM KENDİSİNE HEM EŞİNE

Ümit Erkol ile eşi Elif Uysal Erkol’un, İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve belediye iştirak şirketlerinden Ege Şehir Planlama A.Ş.’nin denetimindeki Murano City İmece Yaka Kooperatifi’nden de hisse sahibi oldukları ortaya çıktı. Belediyenin beceriksizliği yüzünden 2022 yılından bu yana tamamlanamayan projede yüzlerce hak sahibi mağdur olurken, Erkol’un Çiğli’de bulunan kentsel dönüşüm projesinde yükselen D Blok’taki 7 numaralı 1+1 dairenin sahibi olduğu öğrenildi. Bununla yetinmeyen uyanık Erkol’un, aynı blokta yer alan 5 numaralı 2+1 daireyi de eşine ayırttığı belirlendi.

 

OĞLU 190 MİLYON AVANS ALMIŞ

Özgür Özel yakınlığıyla bilinen Ümit Erkol’un skandalları bununla sınırlı değildi. İzmir Belediyesi ve iştirak şirketi İZBETON A.Ş. işbirliğinde yürütülen “New Town İzmir” adlı kentsel dönüşüm projesinde de 3+1 bir daire sahibi olan Erkol’un oğlu Fırat Erkol da İzmir’deki kooperatiflerden köşeyi dönmüştü. Ares İzmir Yapı A.Ş. isimli şirketinin sahibi olan ve Burano ve Murano City projesinin yanı sıra yarım bırakılan New Town projesinin de inşaat işini üstlenen Fırat Erkol’un 5 ayda toplam 190 milyon TL avans aldığı haberlere yansımıştı.

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu
Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

Gündem

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu
AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

Siyaset

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’
Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Gündem

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu
CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

Gündem

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru
CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

Gündem

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23