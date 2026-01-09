Çökmedikleri site kalmamış

HABER MERKEZİ

Akit, CHP’lilerin “TOKİ’ye rakip olacak proje” sloganıyla köpürttüğü, gerçekte ise ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve projeye aykırı imalatlar suçlamasıyla onlarca kişinin yargılandığı “kooperatif vurgununa” ilişkin yeni detaylara ulaştı. 4 Ocak’ta “Ankara’dan geldiler kaymağı yediler” manşetiyle deşifre ettiğimiz ve CHP Ankara İl Başkanı olduğu halde İzmir’de yoksullar için inşa edilecek olan 18 daire ile 1 villayı, proje aşamasında kendisi ve oğlu Fırat Erkol adına rezerve ederek fahiş komisyonlar karşılığında üçüncü kişilere sattığını belgelediği Ümit Erkol ve ailesinin bir skandalı daha deşifre oldu.

HEM KENDİSİNE HEM EŞİNE

Ümit Erkol ile eşi Elif Uysal Erkol’un, İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve belediye iştirak şirketlerinden Ege Şehir Planlama A.Ş.’nin denetimindeki Murano City İmece Yaka Kooperatifi’nden de hisse sahibi oldukları ortaya çıktı. Belediyenin beceriksizliği yüzünden 2022 yılından bu yana tamamlanamayan projede yüzlerce hak sahibi mağdur olurken, Erkol’un Çiğli’de bulunan kentsel dönüşüm projesinde yükselen D Blok’taki 7 numaralı 1+1 dairenin sahibi olduğu öğrenildi. Bununla yetinmeyen uyanık Erkol’un, aynı blokta yer alan 5 numaralı 2+1 daireyi de eşine ayırttığı belirlendi.

OĞLU 190 MİLYON AVANS ALMIŞ

Özgür Özel yakınlığıyla bilinen Ümit Erkol’un skandalları bununla sınırlı değildi. İzmir Belediyesi ve iştirak şirketi İZBETON A.Ş. işbirliğinde yürütülen “New Town İzmir” adlı kentsel dönüşüm projesinde de 3+1 bir daire sahibi olan Erkol’un oğlu Fırat Erkol da İzmir’deki kooperatiflerden köşeyi dönmüştü. Ares İzmir Yapı A.Ş. isimli şirketinin sahibi olan ve Burano ve Murano City projesinin yanı sıra yarım bırakılan New Town projesinin de inşaat işini üstlenen Fırat Erkol’un 5 ayda toplam 190 milyon TL avans aldığı haberlere yansımıştı.