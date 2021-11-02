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Kadın - Aile Çökertme kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay çökertme kebabı tarifi
Kadın - Aile

Çökertme kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay çökertme kebabı tarifi

Etiyle, sosuyla ve çıtır çıtır patatesiyle yiyenlere birden çok lezzeti bir arada sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:52:00 - 2021-11-02 22:41:35
Çökertme kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay çökertme kebabı tarifi

Etiyle, sosuyla ve çıtır çıtır patatesiyle yiyenlere birden çok lezzeti bir arada sunuyor. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Et için;

300 gr dana bonfile

2 kaşık sıvı yağ

Tuz Karabiber

Et marinasyonu için;

  • 2 tane soğan (1'i rendelenecek)
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 bardak süt
  • 1 bardak soda
  • 1 kaşık tereyağı

Domates sosu için;
2 kaşık tereyağı
1/2 kaşık pul biber
1 domates (rendelenmiş)

Patates için;
2 tane patates
1,5 bardak ayçiçek yağı

Servis için;
4 kaşık yoğurt
2 diş sarımsak

Yapılışı

Öncelikle bonfile etleri uzun ince şekilde doğrayın. Marine etmek için gerekli tüm malzemeleri geniş bir kapta birleştirin ve etleri içine atın. Ardın üzerini streçle kapatın. Yaklaşık 1 saat bu şekilde beklemesi gerekmektedir.

Bu esna da patatesleri soyup çok ince bir şekilde kızartmalık doğrayın. Ardından soğuk suyun içinde 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra kızartın. Kızaran patatesleri kâğıt havluya alın.

Daha sonra etlerin kızarmasına geçebilirsiniz. Yanmaz bir tavanın içine az miktarda sıvı yağ koyun. Etleri yüksek ateşte pişirin. Hafif renk aldığında baharatını atın ve ocaktan alın. Domates sosu için ise, bir tavada tereyağını eritin ve üzerine domatesi ve pul biberi atın. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın.

Servis tabaklarına sırası ile önce patates ardından sarımsaklı yoğurt, domates sos ve en son etleri koyun. Dilerseniz kızartılmış biber ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

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