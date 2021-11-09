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Gündem Çöken bina ile ilgili iddiaların ardından işyeri sahibine gözaltı!
Gündem

Çöken bina ile ilgili iddiaların ardından işyeri sahibine gözaltı!

Malatya’da çöken 2 katlı binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen işyeri sahibi H.D., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 22:37:00 -
Çöken bina ile ilgili iddiaların ardından işyeri sahibine gözaltı!

Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50’de çöktü. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.

Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Taraflı

Adam kolonu aksesuar sanıyor. Kendi bacağından biri kesilse o kolonun ne işe yaradığını anlar. ...esil.
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