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Yerel Çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu
Yerel

Çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kar nedeniyle çöken ahırdaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:56:00 -
Çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlar telef oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aşırı kar biriktiği için çatısı çöken ahırdaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Komşular köyü Fazlıoğlu Mahallesi'nde bir ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

15 küçükbaş hayvan telef oldu

Çatının çöktüğünü gören vatandaşlar, ahırdaki hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çökme sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bölgeye gelen Devrek Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.

 

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