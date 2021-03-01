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Yaşam Çok yüksek riskli iller hangileri?
Yaşam

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi. Erdoğan alınan yeni Kabine kararlarını duyurdu. Kararlar illerin risk durumuna göre alındığından riskli ve çok riskli illerin hangileri olduğu merak kazandı. Peki, Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:50:00 -
Çok yüksek riskli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları yaptı. Erdoğan, yeni normalleşme takvimini açıklarken tedbirlerin illerin risk durumuna göre kaldırıldığınıı duyurdu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Bakanlığın geçtiğimiz hafta hastanelere gönderdiği 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları 15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer alıyor. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde;

Çok yüksek riskli iller

Ordu birinci sırada,

Giresun ikinci

Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor.

Bunu Samsun

Rize

Tokat

Osmaniye

Adıyaman

Aksaray

Karaman

Sakarya ve

Konya takip ediyor.

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