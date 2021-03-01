Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları yaptı. Erdoğan, yeni normalleşme takvimini açıklarken tedbirlerin illerin risk durumuna göre kaldırıldığınıı duyurdu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Bakanlığın geçtiğimiz hafta hastanelere gönderdiği 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları 15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer alıyor. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde;

Çok yüksek riskli iller

Ordu birinci sırada,

Giresun ikinci

Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor.

Bunu Samsun

Rize

Tokat

Osmaniye

Adıyaman

Aksaray

Karaman

Sakarya ve

Konya takip ediyor.