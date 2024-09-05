Çok yoğunum dedi.. Partisinin Genel Başkanı'nı izlemediğini söyledi! Satır arasında gerçek ortaya çıktı! Ekrem ile görüşmek için İstanbul’a gelmiş..

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programda açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, onca yolu İBB Başkanı Ekrem ile görüşmeye geldiğini itiraf etti.

Gülpınar, "Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yayınını izleyemedim. Benim vaktim yok böyle şeyler için. Sosyal medyayı nadir kullanıyorum. Paylaşım filan da yapmıyorum. Gerek yok böyle şeylere benim fotoğraflarım Urfa'da hiçbir bilbordda yer almıyor. Siyaset beni bırakmıyor. Ben bırakmıştım ama siyaset beni bırakmıyor. Hakkaten ben siyaseti bırakmıştım. Ailemle vakit geçirmeye ihtiyacım var. Ben neden yalan söyleyeyim halk istediği için bu görevi yaptım. Devam edeceğim şimdi görev sürem bitene kadar. Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşeceğim. Ben Yeniden Refah Partisi kontenjanından hem Tarihi Kentler Birliği'ne hem de Belediyeler Birliği'ne girdim onlar beni önerdi. Ben şimdi gidip istifa için onlarla buluşacağım." dedi.