Çok şükür! Türkiye’de sosyal medya platformlarını kullanan kişi sayısında...

Ocak 2023 Dijital dünya raporuna göre, Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 73,1’i sosyal medya kullanıyor. 2022 yılı Ocak ayında sosyal medya kullananların oranı yüzde 80,8’di. Söz konusu oranlar 85 milyonluk Türkiye nüfusu içinde yorumlandığında yaklaşık 7 milyon kişiye karşılık geliyor. Buna göre sosyal medya kullananların yaklaşık sayısı son bir yılda 69 milyondan 62 milyona geriledi.

"Youtube kullanıcı sayısında ilk sırada"

Youtube, Türkiye'nin en fazla ilgi gösterdikleri sosyal medya platformudur. 57,9 milyon kullanıcısı olan Youtube’u 48,65 milyon kullanıcıya sahip Instagram izliyor. Facebook 32,8 milyon, Tiktok 29,86 milyon, Twitter 18,55 milyon, Messenger 15,75 milyon, Snapchat 14,8 milyon, Linkedin ise 13 milyon kullanıcı sayısına sahiptir.

"Instagram kullanıcısı azalıyor"

2022 yılında en fazla kullanıcı kaybı Linkedin’de yaşandı. Son 1 yılda 4,2 milyon kullanıcısını kaybeden Linkedin’i 3,5 milyon kullanıcı kaybıyla Instagram takip etti. Son bir yılda Facebook 1,6 milyon, Mesenger 1 milyon 50 bin, Youtube ise 500 bin kullanıcı kaybetti. 2022’de en fazla yeni kullanıcı kazanan sosyal medya platformu ise Tiktok oldu. 4 milyon 302 bin yeni kullanıcı kazanan Tiktok’u 2 milyon 450 yeni kullanıcı ile Twitter izledi. 2022’de kullanıcı sayısını artıran bir diğer sosyal medya platformu 1,9 milyon yeni kullanıcı ile Snapchat oldu. (İLKHA)