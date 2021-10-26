  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDPKK'nın talimatına uydular! CHP'den skandal "tezkere" açıklaması

Meral Akşener oyunu ‘İYİ oynuyor! 'Haddini aşıyorsun' gitti 'Rabbi yessir' geldi

Uzman isim açıkladı... Terör örgütü PKK'da büyük korku!

Büyük resmi anlattı, sosyal medya yıkıldı! ‘Köleliği kabul edenlerin parası düşmez’

Bakan Soylu 'İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anısını anlattı

Barı şehitlere saygınız olsaydı Edirnekapı Şehitliği’nde büyük ahlaksızlık

Bak sen şu antikapitalist Müslümanlara! ABD şeytanlık yaparken Türkiye'yi taşlıyorlar

Araç arızaları bitmedi, panel arızaları başladı! İmamoğlu vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor

10 büyükelçi bile durdu ama bizimkiler hala kıvırtıyor

Çin limanı resmen ele geçirdi! Komşu ülke tepki çekiyor
Sağlık Çok sık uyuyanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Sağlık

Çok sık uyuyanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, aşırı uymanın bir takım hastalıkların habercisi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 19:11:00 -
Çok sık uyuyanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, uykusuzluk kadar aşırı uyumanın da bazı psikiyatrik hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Uyku süresi ne olmalı?

Uyku süresinin kişiden kişiye değişen bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Gece 12 saate kadar uyuyan sağlıklı bireyler vardır. Aşırı uyumanın bir hastalık olarak kabul edilmesi için öncelikle gündüz kişinin fonksiyonlarını bozması iş ve sosyal yaşamına engel olması gerekmektedir. Gündüz saatlerinde aşırı uykululuk hissediyorsanız, engelleyemediğiniz uyku ataklarınız oluyorsa, çalışırken istemsiz uykuya dalıyorsanız mutlaka bir doktora gitmelisiniz” uyarısında bulundu.

Uyku apnesi ya da narkolepsi olabilirsiniz!

Birçok hastalıkta aşırı uyuma görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Barış Metin, “En sık uyku apnesi denilen durumda aşırı uykululuk görüyoruz. Uyku apnesinde gece nefes durmalarına bağlı olarak verimli uyunamaz ve gündüz çok fazla uyuklama oluşur. Bunun yanında narkolepsi denilen hastalıkta ani bastıran uyku atakları olur. Parkinson hastalarında da hastalığın seyrine ve kulanılan ilaçların yan etkisine bağlı uyku atakları görülebilir. Bunların yanında özellikle psikiyatride kullanılan ilaçlar da yan etki olarak aşırı uyuma yapabilmektedir” dedi.

Uzmana başvurulmalı

Aşırı uyku halinin nedenlerinin çeşitli olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Hastanın sorununun tam olarak ne olduğu anlaşılmalıdır. Aşırı uyma halinde mutlaka uyku bozuklukları konusunda uzman bir doktora başvurulmalıdır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor! Meral Akşener gerçek yüzünü ifşa etti!
Siyaset

İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor! Meral Akşener gerçek yüzünü ifşa etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ayrıştırmadan herkesi kucaklayacağız' diyerek göz boyarken, sosyal medya hesabından ikircikli tavrın..
Memleket Partisi'nden tezkere kararı
Siyaset

Memleket Partisi'nden tezkere kararı

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin tezkere için evet oyu kullanacağını duyurdu.
Çok kötü tablo hem de çok Türkiye maalesef 3. sıraya yükseldi
Gündem

Çok kötü tablo hem de çok Türkiye maalesef 3. sıraya yükseldi

Akıllı telefonlarda geçirilen vakitler arttıkça, sosyal medya mecralarının yanı sıra sosyalleşmeyi adeta bitiren mobil oyunlara ayrılan zama..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay