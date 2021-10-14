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Gündem

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçti

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 21:53:00 - 2021-10-14 21:56:52
Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçti

Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasaya göre 835 bin esnaf vergiden muaf olacak.

Kabul edilen düzenlemeye göre, 'küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

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