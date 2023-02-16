  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çok sayıda cami hasar aldı! Minareler tek tek böyle yıkıldı
Yaşam

Çok sayıda cami hasar aldı! Minareler tek tek böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremde 10 ilimiz büyük hasar aldı. Onlarca bina yıkılırken binlerce insanımız hayatı kaybetti. Depremde hasar gören bazı camilerde ise minareler kontrollü şekilde yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 09:19:00 -
Çok sayıda cami hasar aldı! Minareler tek tek böyle yıkıldı

Adana’da depremde zarar gören minareler halat yardımıyla kontrollü bir şekilde tek tek yıkıldı.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adana’da 13 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti 34 kişi de kurtarıldı. Depremde binaların yanı sıra cami minareleri de çok hasar gördü. Hasar gören cami minareleri vatandaşlara zarar vermemesi için tek tek kontrollü bir şekilde yıkıldı. Halat bağlanan minareler iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Minarelerin yıkılma anı ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23