Çok sayıda araç taşıyan araç devrildi
Balıkesir'de 8 araç taşıyan TIR devrildi. Kazada, TIR'ın taşıdığı araçlar ciddi hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kadir Sarı idaresindeki 34 BD 7266 plakalı TIR, Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
TIR'ın devrilmesi sonucu TIR'da bulunan 8 araçta hasar oluştu.
Kaza sonucu bir süre trafik tek şeritten sağlandı. TIR ve araçlar yoldan çekilince yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.