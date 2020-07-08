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Yerel

Çok sayıda adres aynı anda basıldı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyonda, 21 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Baskınlar sırasında 18 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:10:00 -
Çok sayıda adres aynı anda basıldı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ay süreyle yürütülen operasyonda Bursa merkezli, İstanbul, Afyonkarahisar ve Ankara'da 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa ve diğer illerde çok sayıda iş adamına ulaşarak çökmeye çalışan, ucuza aldıkları arazileri tehdit ve şantajla zorlayarak yüksek fiyatlara satmak isteyen, sizi koruyoruz diyerek yüksek miktarda haraç istedikleri anlaşılan, bu yolla haksız kazanç sağlamayı hedefleyen organize suç örgütü, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonla çökeltildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, balistik yelek ve çok sayıda çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında tehdit, şantaj ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarından hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte 6 Temmuz günü günü adli makamlara sevk edilen örgüt lideri E.K., örgüt yöneticileri A.A. ve M.S. ile örgüt üyeleri İ.A., A.Ö., M.A., C.G., C.V., R.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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