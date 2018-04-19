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Çok özel yeni ATAK geliyor!

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir “ATAK’tan edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle ATAK’ın abisi olarak nitelendirdiğimiz daha geliştirilmiş kabiliyetlere sahip milli bir helikopter için çalışmalara başladık” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:10
Çok özel yeni ATAK geliyor!

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, AK Parti’nin Türkiye Gündemi Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Müsteşarlığın ilk yıllarında yalnızca hazır alım modeli ve ithalatın gündemde olduğunu belirterek, “Geldiğimiz noktada büyük oranda milli projeler vasıtasıyla ihtiyaçlarımızın karşılandığını söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

YERLİLİK %70’E ULAŞTI

Türk savunma sanayiinin son 15 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini kaydeden Demir, “2002 yılında yaklaşık 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu, son 15 yılda 6 kattan fazla büyüyerek 6 milyar doları aştı.

Yine aynı dönemde, başlangıçta yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 15 yılın sonunda yaklaşık 8 kat büyüyerek 2 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli 66 savunma projesi yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 60 milyar dolarlık hacme sahip 600’ün üzerinde proje yürütüyoruz” dedi. Demir, sektörde yüzde 70’lere varan yerlilik oranına ulaşıldığını belirtti. Artırılmış faydalı yük ve mühimmat taşıma kapasitesiyle yüksek irtifada daha uzun süre istihbarat, keşif ve gözetleme görevi yapabilecek Akıncı İHA ve İnsansız Savaş Uçağı Projesi için hazırlık çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Demir, “Silahlandırılan ve artık SİHA olarak ifade ettiğimiz araçlarımız muharebe sahasında aktif olarak kullanılmakta ve güvenlik güçlerimize büyük katkılar sağlıyor” dedi.

YENİ GELİŞMİŞ VERSİYON ATAK HELİKOPTERİ

Demir, şöyle konuştu:

“Helikopterlerimizin muharebe sahasındaki etkinliğini Afrin’de daha yakından izledik. Ayrıca ATAK’tan edindiğimiz tecrübeyle ATAK’ın abisi olarak nitelendirdiğimiz daha geliştirilmiş kabiliyetlere sahip, tasarımı da dahil olmak üzere milli bir helikopter geliştirmek için çalışmalarımıza başladık ve ilk adımı attık.”

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:10
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