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"Çok önemli bir CHP'li söyledi" dedi ve açıkladı: İYİ Parti ve CHP'nin İstanbul adayı...

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, önemli bir CHP'li ismin kendisine İstanbul adayının kim olacağına dair açıklamada bulunduğunu ifade etti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:42
"Çok önemli bir CHP'li söyledi" dedi ve açıkladı: İYİ Parti ve CHP'nin İstanbul adayı...

Deniz Zeyrek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimleri konu alan bir yazı yazdı.

"Ankara çok iddialı bir kent. İYİ Parti Ankara'yı alırsa karşılığında CHP'ye nerede destek verebilir?" diyen Zeyrek, sözlerine "Görüşmelerde o iller de netleşmiş. Eğer Ankara İYİ Parti'de kalırsa, CHP Mersin'de zayıf bir adayla yarışa girerse, İYİ Parti Antalya, Bursa, Balıkesir, Denizli ve Adana gibi illerde CHP'ye destek verecek. Bu büyükşehirlerde milliyetçi oyların yüksek olduğu ilçeler de İYİ Parti'ye bırakılacak" diye devam etti.

Zeyrek, "Ankara İYİ Parti'ye mi kalacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Konuştuğum çok önemli bir CHP'li, İYİ Parti'nin İstanbul'da da aday çıkarmayabileceğini söyledi. Böylece CHP'nin İstanbul adayı, İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olacak. Peki CHP'nin adayı kim? Yüzde 99 Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kaynağım, Kılıçdaroğlu'nun “çok tanınmıyor, Binali Yıldırım karşısında zayıf kalır” diyenlere “Yanılıyorsunuz, genç, başarılı, hikayesi olan yepyeni bir isim. Binali Yıldırım da tersine, yıpranmış, İzmir'de seçim kaybetmiş, güven telkin etmeyen bir aday” karşılığını verdiğini söyledi.

Mansur Yavaş'tan açıklama

Zeyrek, söz konusu yazısında ayrıca "CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İYİ Parti'ye geçmesi" iddiasını gündeme getirdi.

​Söz konusu iddianın pek çok haber sitesi tarafından alıntılanması sonrası bir açıklama yapan Mansur Yavaş ise, "Böyle bir ihtimal kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim" dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:54
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Balıkesir
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Ekrem İmamoğlu
  11. Mansur Yavaş
  12. Deniz Zeyrek
  13. CHP
  14. İYİ Parti

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