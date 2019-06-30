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Çok konuşulacak ifadeler! Başkan Erdoğan Ali Babacan'ı reddeden o isme bakanlık teklif etti

Yazar Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen Ali Babacan'ın 'bizim partiye gel' çağrısını kabul etmeyen Mehmet Şimşek'e bakanlık teklif ettiğini iddia etti.

30 Haziran 2019 Pazar 19:23
Çok konuşulacak ifadeler! Başkan Erdoğan Ali Babacan'ı reddeden o isme bakanlık teklif etti

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugün köşesinde Ali Babacan ve ekibinin yeni parti kurma çalışmaları hakkında detaylar paylaştı. Sarıkaya, yazısının satır aralarına öyle bir bilgi yerleştirdi ki, bu önemli bilgi şu ana kadar pek çok kişinin gözünden kaçtı...

Uzun süredir Ankara kulislerinde dillendirilen iddialar hayata geçiriliyor. Eski Başbakan Yardımsıcı Ali Babacan, AK Parti'den ayrılarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önderliğinde yeni parti kurma çalışmalarına başladı.

Babacan bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Ali Babacan'ı geçmiş yıllarda parti kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını aktardığı ve Babacan'ı bu adımdan vazgeçmesi konusunda uyardığı bilgisi kamouyuna yansıdı.

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, Ali Babacan ise bu adımda ısrarcı olduklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Mehmet Şimşek ile temas

Erdoğan-Babacan görüşmesi Ankara kulislerini hareketlendirirken, Cumhurbaşkanı'nın yeni partide görev alacağı konuşulan eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile de temas kurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bakanlık mı teklif edildi?

İşte o görüşmeyle en çarpıcı bilgileri Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya köşesinde paylaştı.

Parti kurma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıklayan Ali Babacan’ın harekete geçme tarihinin de netleştiğini belirten Sarıkaya, Mehmet Şimşek için özel bir paragraf açtı.

"Babacan, ‘Şimşek’siz başlayacak" başlığını taşıyan köşe yazısında, "Söylediklerine göre Şimşek milletvekilliği görevi bittikten sonra uluslararası bir şirketle iki yıllığına anlaşma imzalamış. Yani önünde daha bir yılı var. Babacan ile görüştüğü biliniyor, ama kadronun içinde yer alması söz konusu değil, zaten şu aşamada kendisi de istemiyor." ifadelerini kullandı.

Ancak, Sarıkaya satır aralarında ilk kez kamuoyuna yansıyan çok çarpıcı bir bilgiyi de okurlarına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasındaki temasın kapsamı hakkında bilgi veren Sarıkaya; "(Mehmet Şimşek) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın geçmişteki bakanlık teklifini de bu gerekçeyle kabul etmemiş." diye yazdı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 19:23
  1. Ankara
  2. Ali Babacan
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Abdullah Gül
  5. Mehmet Şimşek

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