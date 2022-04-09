Çok konuşulacak iddia! Rusya'nın Karadeniz planı ortaya çıktı

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Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, paylaştığı mesajda, "Rusya, Mariupol üzerinden Kırım'a giden kara koridorunu ve demiryolunun Ukrayna'yı ikiye bölerek Kırım'a gittiği Melitopol, Zaporozhye ve Kharkov'dan geçişi kontrol etmek istiyor. Rusya, Baltık-Karadeniz lojistik hattını açmak istiyor" dedi.

Yılmaz tarafından paylaşılan uzmanlar ve görüşleri ise şöyle:

Rus askeri uzman Oleg Zhdanov:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş daha yeni başlıyor. İlk saldırı Rusya'dan geldi, ancak şimdi gerçek bir savaş olacak. Rusya Dinyeper'a ulaşmaya çalışacak ve ardından Kharkov'a karşı bir saldırı geliştirecek."

Ukrayna kara kuvvetleri komutan yardımcısı Tuğgeneral Alexander Gruzevich:

"Rusya'nın iki hedefi vardı: Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna başkentini ele geçirmek, ancak hiçbirine ulaşamadı. Şimdi [düşman] güçlerini en az bir hedefe yönlendirdi."

Ukraynalı askeri uzman Oleg Zhdanov:

"Rusya hala 2. Dünya Savaşı çerçevesinde savaşıyor. Askere alma bahanesiyle asker topluyorlar. Rusya, büyük olasılıkla, savunmayı kırmak için Donbass'a odaklanacak ve Zaporozhye-Dinyeper arasındaki Dinyeper'e ulaşma görevini belirleyecek."

Siyaset bilimci Pavel Luzin:

"Rusya, Donetsk ve Lugansk bölgelerini tamamen ele geçirirse, bununla kalmayacak. Belki bir veya üç yıl boyunca geçici bir ateşkes olacak, ancak Rusya'nın asıl hedefi 2014'ten beri değişmedi - bu, Ukrayna devletinin bu şekilde yok edilmesidir."