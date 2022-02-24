Çok güzel, iyi ki hatırlattın… Hah işte Akşener biz de onu diyorduk!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim öncesinde sosyal medyada özellikle gençlere oynamak için türlü tiyatrolar sergiliyor. Son olarak yine, “Halkın arasına karıştım” edebiyatı yapan Akşener, 2 genç kıza metin ezberletip kamera önünde okuttu. Gelecek kaygısı ve ekonomik sorun yaşadıklarını söyleyen kızların mesleklerini ağızlarından kaçırması ve birinin boynunda 700 TL’lik kulaklık olması dikkatlerden kaçmadı!..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti lideri Akşener hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün üçüncü gün oluyor, hâlâ bir cevap vermedi..

Veremedi..

18 yaşındaki kızlarla, boyunlarında 700 TL’lik kulaklık varken sohbet ederken, “20 TL’lik sınav parasına gelen zammı” konuşup, “Yuh olsun bize be” edebiyatı yapan Meral Hanım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Barış akademisyenlerini iktidara geldiğimizde bir haftada görevlerine geri döndüreceğiz” taahhüdü hakkında hâlâ suskun..

PKK destekçilerini, CHP hemen üniversitelere geri alacaklarını söyledi.

İyi Parti bu konuda ne düşünüyor?

Onlar da bu taahhüde katılıyorlar mı?

Bir cevapları yok mu?

Bizi kıskandırmayın..

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