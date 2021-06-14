Çok Güzel Hareketler'de tepki çeken sahne! Kız-Erkek karma yurt propagandası yaptılar

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Hazırladıkları skeçlerde verdikleri mesajlarla toplum ahlak yapısına adeta dinamit döşeyen Çok Güzel Hareketler ekibi, yayımladığı son bölümü ile de tepki çekti.

Karma yurt propogandası!

Kız ve erkek yurtlarının konu edildiği skeçte, Türk gençliğine yakışmayacak ahlak dışı diyaloglar gerçekleşti. Erkek bir oyuncunun kadın kılığına sokulması ile eşcinsel sapkınlık propagandasının da yapıldığı bölümün sonunda, erkek öğrencilerin odasına gelen yurt müdürü ile kız yurdunun müdiresi, hazırlıklarını tamamladığını ve öğrencilerin kız-erkek karışık kalacağını söyledi.

Ayetlerle alay mı ediyorlar?

Sapkın fikirlerin aşılandığı skeçte, eşcinsel görünümündeki karakter için kullanılan isim de tepki çekti. Kadın kılığına girmiş erkek, Feleknaz olan adını Feleknas şeklinde ifade edince, kamuoyunda bazı kişiler yüce Kur'an'daki surelerle alay edildiği değerlendirmesini yaptı. Öte yandan reyting seviyesi yerlerde olan tiyatro yapımının, Kanal D yönetimi tarafından ısrarla yayından kaldırılmaması, kamuoyundaki 'skeç adı altında propaganda yapılması' fikrini daha da güçlendiriyor.