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Gündem Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu kötü haberi duyurdu!
Gündem

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu kötü haberi duyurdu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de oynayan Arif Güloğlu'na lenf kanseri tanısı koyuldu. Genç oyuncu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:22:00 -
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu kötü haberi duyurdu!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce Lenf kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Açıklama yapan BKM ise oyuncusunun tedavisine başlandığını ve sürecin pozitif yönde ilerlediğini söyledi.

"Tedavime başlandı"

Kısa sürede gündem olan genç oyuncu Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından açıklama yapan durumu hakkında bilgi verdi. 24 yaşındaki oyuncu "Kısa süre önce konulan Lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" ifadelerini kullandı

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